Trump grijpt shutdown aan voor massaontslagen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 559 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is van plan om de shutdown van de Amerikaanse overheid te misbruiken om op grote schaal ambtenaren te ontslaan. De fascistische leider wil met name het mes zetten in diensten en programma’s waar de Democraten volgens hem grote waarde aan hechten.

NRC citeert Trump: “„We kunnen dingen doen tijdens de shutdown die onomkeerbaar zijn – dingen die slecht zijn voor hen en niet door hen ongedaan kunnen worden gemaakt”, zei Trump dinsdag, doelend op de Democraten. „Zoals enorme aantallen mensen ontslaan en bezuinigen op programma’s waar zij voor zijn.””

De shutdown is het gevolg van een strijd tussen de Democraten en Republikeinen over onder meer de gezondheidszorg. Terwijl de Democraten willen dat de zorg en zorgverzekeringen enigszins betaalbaar blijven, hebben de Republikeinen zich voorgenomen om te bezuinigen op de zorguitgaven.

De Volkskrant schrijft dat Trump zich in de aanloop naar de shutdown weer eens van zijn racistische kant toonde. “De president zette maandag en dinsdag twee racistische deepfakevideo’s op zijn berichtendienst Truth Social, waarin hij de fractieleider van de Democraten in de Senaat, Hakeem Jeffries, belachelijk maakte. Hij werd daarin voorzien van filter met een sombrero en een snor. Trump verwees met de video’s naar de valse claim van Republikeinse zijde dat de Democraten overheidsgeld eisen voor migranten die zonder verblijfsvergunning in de VS verblijven.”