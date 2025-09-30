Fascist Donald Trump wil leger inzetten tegen ‘de vijand van binnenuit’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft een bijeenkomst van achthonderd Amerikaanse topmilitairen in Virginia aangegrepen om de geesten rijp te maken voor een oorlog tegen “de vijand van binnenuit”. De Amerikaanse fascistische leider heeft al militairen ingezet in Democratische steden, en wil daarmee doorgaan, maakte hij duidelijk.

Het leger moet de steden beschouwen als trainingsgebied, hield Trump de topmilitairen voor. Het Pentagon moet “de vijand van binnenuit aanpakken voor het uit de hand loopt”, zei de president. “Binnensteden zijn onderdeel van de oorlog. Ik zal nooit aarzelen om onze mensen te beschermen tegen de verschrikkelijke plaag van binnenuit.”

Met zijn verwijzingen naar “de vijand van binnenuit” echode Trump Adolf Hitler, die doodsbang was voor ‘interne vijanden’. Eerder verklaarde Trump al verscheidene malen dat Hitler “enkele goede dingen heeft gedaan”. Ook gaf de Amerikaanse president in het verleden te kennen dat hij graag net zulke generaals wilde als Hitler.

De bijeenkomst met de volledige top van het Amerikaanse leger dinsdag was zonder precedent. Militairen moesten vanuit de hele wereld overkomen om naar de raaskallende Trump en zijn knettergekke minister van Defensie Pete Hegseth te luisteren.

Hegseth hield een tirade tegen woke, tegen klimaatbeleid en tegen militairen met baarden. De minister van Defensie wil geen klachten meer horen over een onveilige werksfeer: als het aan hem ligt, krijgen leidinggevende militairen weer alle ruimte om grensoverschrijdend te werk te gaan.