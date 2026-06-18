Trump-akkoord bezorgt Iran overwinning op alle fronten dankzij 'grootste blunder in decennia' Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 414 keer bekeken • Bewaren

De zogenaamde ‘deal’ die ‘dealmaker’ Donald Trump heeft gesloten met Iran is op alle fronten een overwinning voor de islamitische republiek. Het fiasco van de oorlog die Trump, tegen alle adviezen in, begon tegen het land is daarmee compleet.

De Franse krant Libération schrijft dat Trump, die te gast was op een speciaal voor hem gehouden diner in het paleis van Versailles, niet eens wist wanneer het zogeheten ‘memorandum of understanding’, een soort diplomatieke versie van een herenakkoord, getekend zou worden. Hij noemde vrijdag “of een dag later” maar zette uiteindelijk dezelfde avond nog zijn handtekening, terwijl zijn Iraanse ambtsgenoot dat gelijktijdig in Teheran deed. Het is onduidelijk of er nog een officiële ceremonie komt.

Met de ondertekening lijkt er voorlopig een einde te komen aan het militaire geweld. De Straat van Hormuz, van levensbelang voor de wereldeconomie, wordt heropend. Wel mag Iran vanaf nu geld vragen onder het mom van ‘servicekosten’, bijvoorbeeld in de vorm van milieuheffing. De Iraniërs lijken zo een creatieve manier gevonden te hebben om een alternatief voor tolheffing in te voeren. Voor de aanval die Trump opende bestond die extra bron van inkomsten niet. De oranjekleurige president verkondigde altijd dat hij tolheffing nooit zou toestaan.

Libération wijst er op hoe Iran de Amerikanen in het pak genaaid heeft:

“De ondertekening van het memorandum luidt vanaf aanstaande donderdag een nieuwe fase van onderhandelingen in tussen Washington en Teheran. Deze fase duurt zestig dagen, waarna mogelijk een definitief vredesakkoord wordt getekend. Punt 3 van de tekst bepaalt echter dat deze periode "verlengbaar is in onderling overleg". Met andere woorden, de gesprekken kunnen eindeloos voortduren. De Iraniërs, experts in het rekken van onderhandelingen, zullen daar niet voor terugdeinzen.”

Over de nucleaire capaciteiten van Iran, voor Trump de belangrijkste reden om eind februari de oorlog te starten, is niets nieuws afgesproken. Het document vermeldt de belofte van Iran om nooit kernwapens te zullen produceren maar dat heeft het land altijd al gezegd. De VS belooft daarentegen wel honderden miljarden aan economische steun voor Iran mogelijk te maken. Het land lijdt al lang onder zware sancties.

Het internationale persbureau AFP meldt dat zelfs binnen de Republikeinse partij zeldzame kritiek klinkt op de wanprestatie van Trump:

De Amerikaanse senator Bill Cassidy, van Trumps eigen Republikeinse partij, was zeer kritisch. "De nucleaire ambities van Iran zijn niet beteugeld en ze hebben geleerd dat het dreigen met afsluiting van de Straat van Hormuz werkt," zei hij. "De sancties zullen worden opgeheven en de bombardementen zijn gestopt. Dit is de grootste blunder in het buitenlands beleid in decennia."

De New York Times analyseert dat de ‘deal’ van Trump voor Iran in zijn aard veel minder verstrekkend is dan het akkoord dat president Obama na intensieve en langdurige onderhandelingen sloot met Teheran. Het memorandum is een aanzet tot nieuwe onderhandelingen maar het blijft volstrekt onduidelijk wat de uitkomst daarvan zal worden.

De Amerikaanse krant, een van de weinige resterende onafhankelijke landelijke media in het voormalige persparadijs, is dodelijk over de mislukking van Trumps militaire escapade:

Nog geen vijftien weken geleden verklaarde president Trump, op het hoogtepunt van zijn stoere praatjes over hoe de oorlog met Iran zou eindigen, dat "er geen deal met Iran komt, behalve een ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE". Toen de tekst van de deal, bedoeld om het conflict te beëindigen, woensdag eindelijk werd vrijgegeven – paragraaf voor paragraaf voorgelezen door een hoge functionaris van de regering die elke sectie verdedigde – leek het in niets op een overgave. Integendeel, de Iraniërs overleefden niet alleen een confrontatie met 's werelds machtigste leger, maar hadden ook veel te vieren.