‘Meesteronderhandelaar’ Trump belooft 300 miljard dollar in Iran te investeren Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 459 keer bekeken • Bewaren

In ruil voor het openen van de Straat van Hormuz heeft het Trump-regime beloofd dat er 300 miljard dollar zal worden geïnvesteerd in de economische ontwikkeling van Iran. Dat geld zal worden opgebracht door de Verenigde Staten en regionale partners, zo valt te lezen in het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran.

De zelfbenoemde meesteronderhandelaar Trump komt het Iraanse regime op nog meer punten tegemoet. Zo worden de sancties tegen Iran opgeheven en worden miljarden aan bevroren tegoeden vrijgegeven. Ook mag Iran weer olie en afgeleide producten gaan exporteren.

Het AD meldt:

“Iran heeft op zijn beurt beloofd nooit kernwapens te zullen produceren. Wel wordt daarover nog verder onderhandeld in de slotovereenkomst. Ook is te lezen dat Iran de ‘status quo’ van zijn nucleaire programma mag handhaven in afwachting van een definitieve overeenkomst.”

Wat Trump nu heeft ‘gewonnen’ ten opzichte van de atoomdeal die zijn voorganger Barack Obama met Iran sloot, is volstrekt onduidelijk. Er wordt in de deal tussen Iran en de VS met geen woord gesproken over regime-verandering. Eerder voerde Trump de omverwerping van het strenge Iraanse regime nog aan als reden om ten strijde te trekken.