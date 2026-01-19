Trump aan Noorwegen: Jullie hebben me de Nobelprijs niet gegeven, nu hoef ik niet meer vreedzaam te zijn Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 178 keer bekeken Bewaren

Onvoorstelbare kleuter Donald Trump vindt dat nu hij de door hem zo begeerde Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gewonnen, ondanks zijn acht gelogen opgeloste oorlogen, hij zich niet meer hoeft in te houden met oorlogsvoering. Dat heeft hij geschreven in een meelijwekkend briefje aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre die persbureau Bloomberg in handen heeft.

"Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken," schrijft Trump. Hij herhaalde in zijn brief ook nog maar eens niets minder dan de volledige controle over Groenland te eisen.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt helemaal niet door de Noorse regering toegekend, maar door een onafhankelijk comité. De prijs ging afgelopen jaar naar de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado. Die droeg haar prijs vervolgens op aan Trump, maar dat was niet genoeg om de oranje fascist te plezieren. Na de Amerikaanse ontvoering van de Venezolaanse president Maduro zei Trump dat Machado hem niet kon opvolgen, omdat ze daar de steun niet voor zou hebben. Machado heeft de boodschap ontvangen en kwam afgelopen week haar Nobelprijs persoonlijk bij Trump afleveren. (Wat verder volstrekt betekenisloos is, hij heeft 'm nog steeds niet gewonnen.)