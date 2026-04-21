Treinreizen door Europa wordt bijna onmogelijk gemaakt door prehistorisch kaartjessysteem

Het lijkt een simpele oplossing met de aanzwellende energiecrisis: pak de trein in plaats van het vliegtuig. Maar wie dat binnen Europa probeert, komt voor een onaangename verrassing te staan: de sites waar de tickets gekocht moeten worden zijn extreem omslachtig en functioneren amper. Terwijl vliegtuigpassagiers binnen enkele minuten een reis kunnenn boeken, moeten treinreizigers de weg zien te vinden door een jungle aan veelal niet werkende antieke clicks en links.

De Britse denktank Transport & Environment (T&E) nam de proef op de som en kwam tot schokkende ontdekkingen, meldt The Guardian:

Populaire vliegroutes zoals Lissabon-Madrid of Barcelona-Milaan konden niet via de website van een spoorwegmaatschappij worden geboekt, aldus het rapport, terwijl verbindingen zoals Parijs-Rome en Amsterdam-Milaan slechts via één van de spoorwegmaatschappijen te boeken waren. Georgia Whitaker, spoorwegactivist bij T&E en auteur van het rapport, zei dat het 'bijna absurd' aanvoelt dat een omslachtig en verouderd systeem klimaatactie in de weg staat. 'In de wereld waarin we leven, kun je vrijwel alles, ten goede of ten kwade, met één klik regelen', zei ze. 'Als je dat niet kunt doen om met de trein te reizen – ondanks de beste bedoelingen van mensen – zullen we het volledige potentieel niet benutten.'

De onderzoekers testten het kopen van treinkaartjes als alternatief vervoer voor de 30 drukste internationale vliegroutes binnen de EU. In maar liefst een vijfde van de gevallen bleek het onmogelijk de reis in één keer op een enkele site te boeken. Het valt ook nauwelijks te achterhalen of er goedkopere alternatieve routes zijn. Concurrentie lijkt daardoor vrijwel afwezig, met als gevolg hogere prijzen.

De Europese Commissie komt volgende maand met een plan voor een uniform ticketsysteem om het treinreizen te vergemakkelijken. Greenpeace sloeg al regelmatig alarm over de bizarre hindernissen die treinreizigers ondervinden bij het kopen van tickets en het gebrek aan voldoende reismogelijkheden.