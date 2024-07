Zes keer zoveel vluchten als rechtstreekse treinreizen tussen Europese steden

Het wordt de vliegreiziger in Europa nog altijd veel makkelijker gemaakt dat de treinreiziger, ook al draagt vliegen serieus bij aan de verwoesting van het klimaat. Milieubeschermingsorganisatie Greenpeace inventariseerde 990 routes tussen 45 grote Europese steden. In slechts 12 procent van die trajecten is er sprake van een rechtstreekse treinverbinding. Voor rechtstreekse vluchten gaat het om 69 procent.