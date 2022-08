Trauma en wetenschap Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 457 keer bekeken • bewaren

Bram Bakker Publicist en voormalig psychiater

Het was van tevoren al een veelbesproken optreden, psychiater en trauma-expert Bessel van der Kolk die de laatste Zomergast van dit jaar was bij de VPRO. Het ongekende dieptepunt vormde een ingezonden brief van drie wetenschappers in de Volkskrant die repten over mogelijke desastreuze gevolgen van wat Van der Kolk zou gaan vertellen, en ook nog iets over publiek geld wat hier niet aan zou mogen worden besteed.

Even de feiten: Bessel van der Kolk is een wereldberoemde man, vooral vanwege zijn internationale bestseller ‘The body keeps the score’. Geboren in Nederland, maar al decennia wonend en werkend in Boston. Hij heeft tientallen jaren ervaring als onderzoeker én therapeut van trauma, een schaarse combinatie. Veel wetenschappers zien nooit de mensen die lijden aan trauma’s en veel therapeuten doen niet aan wetenschap. De kloof wordt steeds groter, en Van der Kolk is een van de weinige mensen die daar wellicht nog een brug kan slaan. Dat hij de tachtig al nadert is geen goed teken: er is haast geboden.

Het was een zeer interessante uitzending, met heel veel basale informatie. De professionals zullen veel al hebben geweten, maar als educatie voor de geïnteresseerde leek was het een schitterende uitzending. Nog drie weken online terug te kijken.

Werden er niet-wetenschappelijke uitlatingen gedaan? Ik heb er nul geteld. Is deze man gevaarlijk? Kijk vijf minuten en je weet wel beter.