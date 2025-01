Traditie: Dode en gewonden door vuurwerk, vernielingen en rellen tijdens 'feestelijk' uiteinde

In onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kwam de mobiele eenheid in actie. Daarbij werd in Culemborg traangas gebruikt om relschoppers op afstand te houden en zo te voorkomen dat zij agenten konden bekogelen met vuurwerk.

Op meerdere plekken in Nederland werden politieagenten en andere hulpverleners belaagd. Daarbij raakte een onbekend aantal agenten gewond. In Amsterdam moest de politie waarschuwingsschoten lossen toen agenten werden aangevallen.

In een verklaring zegt korpschef Janny Knol: "Wat een feestelijke avond zou moeten zijn, is op een aantal plaatsen opnieuw ontaard in een nacht vol vernieling en geweld. Politiemensen en andere hulpverleners die zich inzetten voor een veilige oud-en-nieuw-viering waren het mikpunt van relschoppers. Het is onverteerbaar dat de jaarwisseling in ons land gepaard met zoveel, soms zeer heftige, incidenten."