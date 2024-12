Grote meerderheid voor vuurwerkverbod, maar de rechts-populisten houden het tegen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 628 keer bekeken • bewaren

Velen met mij zijn somber over het komend jaar. Een minderheid meent daarentegen een aantal positieve ontwikkelingen te signaleren. Goed bedoeld, maar die zullen vaak sneuvelen omdat machtige lobbygroepen ze tegenhouden, gesteund door een neoliberale regering. De tactiek is die problemen zo ingewikkeld mogelijk te maken, te dreigen met rechtszaken en hiermee uitstel zo niet afstel te behalen. De uitstoot van schadelijke stoffen door landbouw en industrie gaat gewoon door, zo niet heviger.

Maar… er bestaat een probleem dat niet ingewikkeld is en waarvoor steeds meer mensen de oplossing steunen. Vuurwerkterreur. Want wie wil er niet minder schade aan natuur en milieu, aan auto’s en gebouwen, minder letsel. Minder stress ook. Zodat er geen honden meer hoeven te worden geëvacueerd naar het platteland. Minder handhaving bovendien, die bovendien wordt gehinderd door het al twee decennia falende C2000-systeem, waarvan ook brandweer en ambulance last hebben.

De politie wil dan ook een volledig vuurwerkverbod en volgens recente polls is driekwart van ons het daarmee eens. Er heerst vooral grote bezorgdheid over illegaal vuurwerk, zoals Cobra’s met de kracht van een granaat. Christiaan Verweij legde gisteren op Joop.nl terecht een verband tussen de explosies en de drugshandel, maar de criminele aspecten aan vuurwerk reiken verder. Zo blijken degenen die met oudjaar geweld gebruiken tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers en de ME met stenen bekogelen vaak drugs te hebben gebruikt. Illegaal vuurwerk is bovendien een mooie internethandel voor criminelen.

Maar ook de ‘gewone man’ beweegt zich zo niet op het criminele pad, dan wel in de illegaliteit. Hij lijkt hierin een beetje op Ronald Plasterk, u weet wel, de staatsman die in ijdelheid slechts wordt overtroffen door Dick Schoof. Ooit stelde hij als retorische vraag: mogen mijn kinderen soms geen liedjes downloaden van het internet? Nee, Ron, dat mag inderdaad niet.

Zo begint de ‘gewone man’ soms al voor Sint-Nicolaas vrolijk met knallen. Maar al het vuurwerk dat te horen valt vóór 18.00, 31 december en ná 02.00, 1 januari wordt illegaal afgestoken. Net als de aanschaf van vuurwerk vóór 28 december en ná 31 december illegaal is. Bij mij in de buurt kopen mensen vaak vuurwerk over de grens, in Duitsland, dat hier verboden is. Ze staan ervoor in de rij. Nogmaals: illegaal!

Wanneer de overgrote meerderheid van de bevolking, gesteund door de politie, artsen, hulpverleners en vele anderen voor een vuurwerkverbod blijkt, dan kan een democratische overheid toch niet anders doen dat deze wens honoreren?

Maar laat nu net de ‘gewone man’ een electorale voorkeur hebben voor rechtspopulisten. Na Zwarte Piet willen ze ons ook nog ons vuurwerk afnemen!