Totale chaos bij NSC, einde partij dreigt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 412 keer bekeken • bewaren

De chaos bij NSC bereikt nieuwe dieptepunten nu demissionair staatssecretaris Sandra Palmen toch terugkeert in het kabinet, maar dan niet meer namens haar voormalige partij. Palmen zegt haar NSC-lidmaatschap op en gaat onder eigen naam door, tot grote ergernis van haar oud-partijgenoten die juist collectief uit het kabinet stapten. Binnen NSC spreekt men van 'slecht nieuws' en 'ongelofelijk knullig' gedrag, zo meldt het AD, mede omdat Palmen haar besluit niet eens heeft gecommuniceerd met de partijleiding. Ondertussen dreigt het bestuur van de partij van goed bestuur de hele verkiezingsdeelname van NSC te blokkeren. Kortom, het gaat lekker daar.

Twee weken geleden stapten alle NSC-bewindslieden gezamenlijk uit het kabinet vanwege de voortdurende tegenwerking van de CIDI-coalitie van VVD en BBB bij het sanctioneren van Israël. Palmen, die niet aanwezig was bij de beslissende ministerraad, zocht in de dagen erna contact met VVD en BBB om te kijken of ze toch door kon gaan als demissionair staatssecretaris Toeslagen omdat ze na het eerdere vertrek van verantwoordelijk bewindspersoon Nora Achahbar (die opstapte vanwege het racisme in het extreemrechtse kabinet) achter de slachtoffers van het toeslagenschandaal wilde blijven staan.

Daar dooft de smeulende puinhoop die Pieter Omtzigt achterliet niet. NSC staat namelijk voor een nog grotere crisis, zo meldt de Volkskrant. Het partijbestuur dreigt de verkiezingsdeelname te blokkeren als aankomende zaterdag een motie van wantrouwen tegen partijvoorzitter Kilian Wawoe wordt aangenomen. Partijsecretaris Matthijs Punter heeft aangekondigd uit protest op te stappen als die motie een meerderheid vindt, terwijl juist hij formeel gemachtigd is om de kandidatenlijst bij de Kiesraad in te dienen. Er is dan niet meer genoeg tijd om een vervanger voor Punter aan te wijzen zodat de partij in zijn geheel niet meer mee kan doen.

Eerder al besloot fractievoorzitter en opvolger van Omtzigt Nicolien van Vroonhoven zich toch niet meer beschikbaar te stellen, nadat ze toch wel weer beschikbaar was nadat ze niet meer beschikbaar zei te zijn. Haar eigenlijke terugkeer naar de partij vond ze nodig omdat het werk in Den Haag nog niet klaar was en dus nam ze het aanbod van het bestuur aan om op plek 2 van de kieslijst te staan, achter nieuwe partijleider Eddy van Hijum. De NSC-leden vonden dat helemaal geen goed idee en stemden haar naar een onverkiesbare vierde plaats, waarna Van Vroonhoven toch maar weer afzwaaide. Verder raakte de partij Agnes Joseph kwijt aan de rechtspopulistische boerenbedrogpartij van Caroline van der Plas en maakte extreemrechtsbuiten Diederik Boomsma de logische overstap naar JA21.

Het is allemaal tekenend voor Pieter Omtzigts NSC, dat in 2023 nog twintig zetels won met beloftes van 'goed bestuur'. De partij kan inmiddels met recht in volledige ontbinding worden genoemd. Peilingen laten zien dat NSC bij nieuwe verkiezingen kan rekenen op ongeveer 0 zetels of met een heel klein beetje mazzel een verloren stoeltje voor Van Hijum.

Next.