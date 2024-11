NSC-staatssecretaris Achahbar stapt op wegens racistische taal binnen kabinet

Nora Achahbar, namens NSC staatssecretaris Toeslagen en Douane in het ultrarechtse kabinet Wilders 1, stapt op uit protest tegen de gebeurtenissen "binnen het kabinet na het geweld in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv". Dat schrijft de NOS op basis van niet nader genoemde bronnen. Achahbar zal vrijdagmiddag haar ontslag indienen.

Achahbar is zelf in Marokko geboren en als staatssecretaris van Financiën vooral belast met toeslagen. Ze was voorheen onder meer lange tijd officier van justitie. Na de ongeregeldheden in Amsterdam hield onder meer de VVD de hele gemeenschap daarvoor verantwoordelijk. Staatssecretaris Jurgen Nobel bijvoorbeeld beweerde tegenover De Telegraaf: "Je ziet dat ze voor een heel groot deel onze normen en waarden niet onderschrijven." Ook minister-president Dick Schoof schoof de verantwoordelijkheid voor het gedrag van individuen bij de ongeregeldheden, met racistisch getinte uitlatingen toe aan hele bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond. Later kwam hij daar van terug.