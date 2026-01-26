Topman en presentator extreemrechtse zender veroordeeld wegens mishandeling en misbruik kinderen

De topman van CNews, de meest bekeken nieuwszender van Frankrijk, blijkt in december veroordeeld te zijn voor mishandeling van zijn jonge kinderen. Hij sloeg, schopte en vernederde de twee meisjes en het jongetje. De laatste zette hij ook regelmatig onder de koude douche. De rechtbank in Parijs veroordeelde de directeur tot vier maanden cel. Thomas Bauder erkent een deel van de ten laste gelegde feiten maar beweert onschuldig te zijn en gaat in beroep.
De veroordeling werd onthuld door onderzoeksplatform Mediapart. De journalisten wijzen er op dat het gebruik van geweld - ook tegen kinderen - in de praatprogramma’s van CNews vaak wordt vergoelijkt. Ook wordt gepleit voor versoepeling van wetgeving die kindermishandeling verbiedt. “Een corrigerende tik moet kunnen.”
CNews wordt in Frankrijk aangemerkt als een extreemrechtse zender sinds die werd opgekocht door de miljardair Vincent Bolloré, eigenaar van een media-imperium dat hij inzet om ultrarechtse politici aan de macht te brengen. Bolloré bezit een hele reeks tv- en radiozenders, uitgeverijen, magazines en bijvoorbeeld ook de kioskketen Relay waarvan vestigingen op Nederlandse stations zijn te vinden.
De zaak staat niet op zichzelf. Eerder deze maand werd de 60-jarige Jean-Marc Morandini, presentator van CNews, veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk en een boete van 20.000 euro wegens het sturen van seksueel getinte berichten naar minderjarigen. Politici van de extreemrechtse Rassemblement National, de partij van Le Pen, bleven ook na die veroordeling aanschuiven in zijn programma. CNews nam geen maatregelen tegen de medewerker omdat hij in beroep is gegaan. Ze stellen dat hij daardoor nog onschuldig is. Jordan Bardella, de RN-fractievoorzitter in het Europees parlement die volgens peilingen veel kans maakt volgend jaar Macron op te volgen als president van Frankrijk, heeft na lang aarzelen zijn fractieleden verboden nog deel te nemen aan de uitzendingen van Morandini.
