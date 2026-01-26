Topman en presentator extreemrechtse zender veroordeeld wegens mishandeling en misbruik kinderen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 528 keer bekeken Bewaren

De topman van CNews, de meest bekeken nieuwszender van Frankrijk, blijkt in december veroordeeld te zijn voor mishandeling van zijn jonge kinderen. Hij sloeg, schopte en vernederde de twee meisjes en het jongetje. De laatste zette hij ook regelmatig onder de koude douche. De rechtbank in Parijs veroordeelde de directeur tot vier maanden cel. Thomas Bauder erkent een deel van de ten laste gelegde feiten maar beweert onschuldig te zijn en gaat in beroep.

De veroordeling werd onthuld door onderzoeksplatform Mediapart. De journalisten wijzen er op dat het gebruik van geweld - ook tegen kinderen - in de praatprogramma’s van CNews vaak wordt vergoelijkt. Ook wordt gepleit voor versoepeling van wetgeving die kindermishandeling verbiedt. “Een corrigerende tik moet kunnen.”

CNews wordt in Frankrijk aangemerkt als een extreemrechtse zender sinds die werd opgekocht door de miljardair Vincent Bolloré, eigenaar van een media-imperium dat hij inzet om ultrarechtse politici aan de macht te brengen. Bolloré bezit een hele reeks tv- en radiozenders, uitgeverijen, magazines en bijvoorbeeld ook de kioskketen Relay waarvan vestigingen op Nederlandse stations zijn te vinden.