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Toerisme veroorzaakt wooncrisis op Lanzarote, bewoners lijmen sleutelkastjes Airbnb dicht Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 414 keer bekeken • Bewaren

Bezorgde bewoners van Lanzarote die met lede ogen moeten aanzien hoe toeristen hun eiland overnemen, nemen hun toevlucht tot onorthodoxe middelen om het vakantiebezoek te ontmoedigen.

Zo lijmen ze de bekende sleutelkastjes dicht die worden gebruikt voor Airbnb-appartementen, meldt de Daily Mirror. Gasten kunnen daardoor niet de deur van hun verblijf openen. Ook spannen de activisten roodwitte linten rondom toeristische trekpleisters, zoals toegangswegen tot stranden, en plakken ze stickers met de tekst ‘Your tourism kills our land’.

Het toerisme aan Lanzarote heeft grote gevolgen voor de bewoners van het eiland. Huizenprijzen zijn enorm gestegen, omdat Airbnb-verhuurders de prijzen opdrijven.

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