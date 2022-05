‘Toen hij nog de baas was bij Shell was Schiphol-directeur Benschop wel daadkrachtig’

De wachtrijen bij Schiphol zijn inmiddels langer dan bij een uitverkoop bij de Aldi, en dus moest de baas van de luchthaven, Dick Benschop, zondag opdraven bij Buitenhof. Daar hoorde Druktemaker Ellen Deckwitz hem zeggen dat hij werkt aan een “voorspelbaar proces bij de luchthaven”. Niet echt geloofwaardig, oordeelt Deckwitz. “Misschien omdat hij er gisteren bij zat alsof al het wanbeleid hem gewoon is overkomen, in plaats van dat hij er als directeur verantwoordelijk voor was. Die houding vormt een schril contrast met de daadkrachtige en assertieve Benschop toen hij jaren geleden nog de baas was van Shell Nederland.” Destijds was Benschop namelijk verantwoordelijk voor een “agressieve lobby” die er na zware aardbevingen voor zorgde dat de gaswinning gewoon doorging.