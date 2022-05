Shell en ExxonMobil spanden VVD’er Kamp voor hun karretje na zware aardbeving Groningen

28 mei 2022 - 13:52

Misschien is er al een schrijver bezig met het boek: Rutte en zijn handlangers - hoe Nederland zijn reputatie verloor (Rutte and his Henchmen - how the Dutch lost their reputation) te verschijnen in het Europa (of Eurazië ... brrr) van 2030 die zich staande probeert te houden in een Orwelliaanse toekomst met multipolaire krachtsverhoudingen waarin het gedrag van Henk Kamp c.s. worden aangevoerd als de desintegratie van alles en nog wat. De voorgaande (?) scene met Kamp was het schofferen van een expert in Buitenhof waarin werd goedgepraat dat de overheid Nederlanders en medewerkers in Afghanistan in de steek liet terwijl andere landen al maanden bezig waren deze te evacueren. ''Je kunt niet tegelijkertijd democratiseren en evacueren,'' probeerde Henk ''Probeert die man lollig te zijn of zo?'' fronste mijn gade Bij die sms-jes van Rutte schreef ik: zal ik u eens een geheimpje vertellen?: Rutte is amoreel. Dit in een soort Wim Sonneveld-achtige evidentie. Dito had ik dat hier moeten doen over Kamp: = Ja, uiteraard = Meer is eigenlijk niet nodig. De democratie ligt op straat, meneer Sonneberg https://www.youtube.com/watch?v=jPx2V8TMHh4 Aan de kiezer: doe volgende keer effe normaal, zeg.