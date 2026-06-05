Toch geen tekort aan kerosine deze zomer in Europa Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 257 keer bekeken • Bewaren

De waarschuwing van het hoofd van het Internationaal Energieagentschap dat Europa zonder kerosine zou geraken deze zomer komt niet uit. Apostolos Tzitzikostas, de Europes Commissaris voor Transport heeft aan persbureau Reuters verklaard: "Er is momenteel geen tekort aan vliegtuigbrandstof in Europa. We hebben geen aanwijzingen dat er de komende periode een tekort zal ontstaan."

Wel heeft de onzekere situatie ertie geleid dat vliegtuigmaatschapijen vluchten schrapten die economisch niet rendabel zijn. In mei werden zo twee miljoen stoelen uit het aanbod gehaald. Tegelijkertijd daalde de vraag door de gestegen prijzen en werd de import verlegd naar Nigeria en de Verenigde Staten.

Dat betekent niet dat er geen vuiltje aan de lucht is voor de luchtreizigers. De Amerikaanse president Trump slaagt er met zijn grotemondpolitiek maar niet in de Straat van Hormoez heropend te krijgen. Iran heeft die zeeroute afgesloten nadat de Amerikanen op initiatief van Israël een oorlog tegen het land begonnen. De wereldeconomie, die maar steeds afhankelijk wil blijven van fossiele energie, krijgt daardoor zware klappen.

Volgens Tzitzikostas kan de situatie voor Europa tegen het einde van het jaar "zeer moeilijk" worden als de aanvoer van olie en gas niet hervat wordt. "Het is cruciaal dat de oorlog stopt en dat de Straat van Hormuz opengaat, en dit moet zo snel mogelijk gebeuren... We moeten altijd in gedachten houden dat Europa voorbereid is. We hebben noodvoorraden in onze lidstaten," zegt hij in The Guardian.