'Over zes weken is de brandstof voor vliegtuigen op'

Het hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Fatih Birol, heeft gewaarschuwd dat Europa over zo'n zes weken door zijn voorraad brandstof voor vliegtuigen heen is. De sluiting van de Straat van Hormuz door de oorlog in Iran heeft geleid tot wat Birol omschrijft als "de grootste energiecrisis ooit". Aziatische landen als Japan, India en China zijn als eerste aan de beurt, maar ook Europa en de Amerika's zullen de gevolgen voelen in de vorm van hogere benzine-, gas- en elektriciteitsprijzen.