'Over zes weken is de brandstof voor vliegtuigen op'

Het hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Fatih Birol, heeft gewaarschuwd dat Europa over zo'n zes weken door zijn voorraad brandstof voor vliegtuigen heen is. De sluiting van de Straat van Hormuz door de oorlog in Iran heeft geleid tot wat Birol omschrijft als "de grootste energiecrisis ooit". Aziatische landen als Japan, India en China zijn als eerste aan de beurt, maar ook Europa en de Amerika's zullen de gevolgen voelen in de vorm van hogere benzine-, gas- en elektriciteitsprijzen.
Als de straat gesloten blijft, kondigen vliegannuleringen zich al snel aan, aldus Birol. IMF-directeur Kristalina Georgieva voegde daar deze week aan toe dat de verstoringen niet van de ene op de andere dag verdwijnen, ook niet als de oorlog morgen stopt: "Waarom? Omdat olietankers zich traag voortbewegen, het duurt veertig dagen om de andere kant van de wereld te bereiken".
Meer over:actueel, oorlog in iran, oliecrisis
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.