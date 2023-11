Timmermans waarschuwt voor ultrarechts kabinet: ‘Wilders mag nooit aan de knoppen zitten, hij discrimineert’

17 nov. 2023 - 11:33

Heb de heer Timmermans zien worstelen met het dragen van hoofddoekjes bij de politie en onderwerpen waar hij van zegt dat ze nog "on holt" zijn. het samengaan van GL/PVDA heeft tot nu 24 zetels en als je naar de 5 grootste partijen kijkt in de peilingen is het de enige "linkse partij" de andere bestaande uit de VVD, BBB. PVV en NSC hebben totaal 85! zetels. Je moet je in alle bescheidenheid wel afvragen hoeveel steun links weet te mobiliseren met de items die volgens links belangrijk zijn. Ik ga er van uit dat het geluid van de huidige linkse partijen te weinig steun bieden aan de zwakkere in onze samenleving en meer bezig zijn met onderwerpen die heel ver staan van de dagelijkse strijd om het bestaan. Het verleden van links is ook verre van brandschoon door het collaboreren met de rechtse macht. Al met al zie de GL/PVDA eindigen op 20 tot 23 zetels en dat is in vergelijk met de stand in 03-01-21 toen hadden ze gezamenlijk 22 zetels. Denk dat links eens moet stoppen met uitleggen maar echt moet gaan luisteren en items als LHBTIQA, autovrije binnenstad, steun aan de Islam, het milieu vraagstuk en het deuren open houden van immigranten voor wat voor rede ook. Kijken naar wat er echt kan verbeterd worden voor de zwakkere zoals lagere belastingdruk voor de slechts verdienende, betere huisvesting, je afvragen welke organisatievorm past het beste bij woning corporaties etc. Het is weer het zelfde geneuzel verdomme, wees eens echt links sta eens ergens voor.