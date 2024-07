Timmermans legt uit waarom Wilders 1 illusiepolitiek bedrijft met kansloze opt-out voor vluchtelingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 448 keer bekeken • bewaren

De wens van het nieuwe ultrarechtse kabinet om een Europese opt-out te krijgen voor de opvang van vluchtelingen zal contraproductief uitpakken. Die waarschuwing geeft Frans Timmermans in de Volkskrant.

Dit voorjaar werd er na acht jaar bakkeleien overeenstemming bereikt over een Europees migratiepact. De nieuwe afspraken moeten er onder meer voor zorgen dat minder mensen asiel krijgen in de EU. Wie weinig kans maakt op een vluchtelingenstatus, moet al direct in aankomstlanden als Italië of Griekenland worden tegengehouden. Daarnaast moeten erkende vluchtelingen eerlijk over de EU-lidstaten worden verdeeld, al hebben landen ook de mogelijkheid om de opvang ‘af te kopen’. Landen die minder vluchtelingen opnemen, betalen een vergoeding aan landen die juist meer opvang bieden.

In het hoofdlijnenakkoord wordt het Europese migratiepact weliswaar genoemd, maar uit de rest van de tekst stijgt het beeld op dat de nieuwe coalitie geen idee heeft wat de afspraken behelzen. Timmermans legt het in de Volkskrant daarom nog maar eens uit:

“Nu hebben we een soort Europese spreidingswet afgesproken met een eerlijke verdeling over alle lidstaten. Het probleem is altijd geweest dat Zuid-Europa niet geloofde dat het Noorden bereid was een eerlijk deel van de lasten te dragen. Daarom lieten ze de asielzoekers doorlopen. Het Noorden dacht: jullie laten iedereen door, dus wij gaan jullie niet helpen. Dit fundamentele wantrouwen, dat kan nu worden geadresseerd. Grijp die kans! Ga niet een opt-out vragen die je niet gaat krijgen.”