Aan hypocrieten geen gebrek: PVV'er laat arbeidsmigrant voor vrouw te zorgen om zelf in Den Haag te kunnen zijn Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 556 keer bekeken • bewaren

Aan hypocrieten geen gebrek bij de coalitiepartijen. Dat blijkt maar weer nu PVV’er Nico Uppelschoten de mantelzorg voor zijn vrouw uitbesteedt aan arbeidsmigranten nu hij zelf meerdere dagen per week in Den Haag moet zijn. Dat meldt EenVandaag. Het terugdringen van arbeidsmigratie was voor de PVV een van de speerpunten van de campagne.

Uppelschoten wordt met zijn 80 jaar het oudste geïnstalleerde Tweede Kamerlid ooit. Zelf had hij met plek 39 op de verkiezingslijst niet gedacht daadwerkelijk in de Kamer te komen, maar het kan raar lopen. De PVV won een flink aantal zetels en levert nu ook bewindspersonen, en dus kan de lijstvuller die op een “veilige plek” stond en nooit van plan was daadwerkelijk aan de slag te gaan, zich opmaken voor een verblijf in Den Haag.

Hier komt een probleem om de hoek kijken voor de Drentenaar. Hij moet minstens 3 dagen in de week in Den Haag zijn, maar heeft thuis een dementerende vrouw die ’s avonds in bed gestopt moet worden, ’s ochtends moet worden aangekleed en natuurlijk ook nog allerhande andere zorg nodig heeft.

Om daarvoor te zorgen heeft Uppelschoten een thuiszorgbureau in de hand genomen, zo krijgt de PVV’er een inwonende hulp die voor zijn vrouw zorgt wanneer hijzelf in Den Haag op het tafeltje gaat roffelen. Het bureau in kwestie werft zorgpersoneel uit het buitenland: Portugal, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije.

Daar heeft de PVV’er dan weer geen moeite mee. "Ik ben blij dat die mensen beschikbaar zijn in de zorg om de zorgproblemen in Nederland op te lossen", zegt hij tegen EenVandaag. De vele discriminerende PVV-uitlatingen over arbeidsmigranten wil hij niet oprakelen zegt hij nu.