Timmermans betrapt Jetten op jokken over bevriezen basispakket

Partijen als D66 en de VVD hebben bij het Centraal Planbureau (CPB) laten weten dat ze het basispakket willen bevriezen. Een harde maatregel die er volgens patiëntenorganisaties toe zal leiden dat nieuwe medicijnen en behandelingen niet worden vergoed. Om die reden bestaan er grote twijfels of de ingeboekte bezuiniging wel mogelijk is.

Tijdens verkiezingsdebatten lopen de partijen echter weg voor deze ongemakkelijke waarheid. Ook tijdens het RTL-debat ontkenden Rob Jetten en Dilan Yesilgöz dat er sprake bij hen sprake is van een bevriezing van het basispakket, terwijl dat toch echt in de doorrekening van het CPB staat.

Toen Frans Timmermans de D66-leider erop wees dat hij aan het “jokken” was, begon Jetten handig over iets anders.