VVD, JA21 en D66 willen nieuwe kankermedicijnen niet vergoeden, maar kan dat wel?

Maar hoe realistisch zijn de plannen om het mes in de zorg te zetten? VVD, D66, JA21, SGP, ChristenUnie en Volt willen het basispakket bevriezen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een nieuwe behandeling tegen kanker of een nieuw medicijn tegen alzheimer niet worden vergoed.

Kan dat? Bram Wouterse, universitair hoofddocent aan het Radboudumc in Nijmegen op het gebied van de betaalbaarheid van zorg, noemt het plan tegenover de Volkskrant “een totaal onrealistische maatregel”.

“Wouterse: ‘Er staat letterlijk dat deze partijen tussen nu en 2060 geen enkele kostenverhogende innovatie tot het pakket willen toelaten. Dus als er de komende jaren een nieuw reuma-medicijn op de markt komt, of een middel tegen alzheimer, dan wordt dat niet vergoed? Dat is een maatregel die je niet hard kunt maken, maar je mag het wel opschrijven van het CPB. Zo wordt een deel van het te bezuinigen bedrag gratis bier.’”