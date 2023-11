Tim Hofman confronteert Dilan Yeşilgöz met het woke-spook

Tim Hofman gaat in een speciale verkiezingsuitzending van BOOS met Dilan Yeşilgöz in gesprek over woke. De VVD-leider noemde wokisme vorig jaar in de HJ Schoo-lezing een van de bedreigingen van de rechtsstaat. Volgens haar is woke “een minstens zo zorgelijke beweging als extreemrechts”. In het gesprek met Hofman heeft ze echter grote moeite om dat vermeende gevaar van woke concreet te maken.