Gearresteerde man die Tim Hofman wilde vermoorden werd gedreven door afkeer van 'woke' en links

19 okt. 2023 - 17:43

@Hagen Samuels "Die afkeer van 'woke' en zich daarmee verbindend links, want dat geldt niet allen, is natuurlijk best begrijpelijk maar deze reactie is zwaar overdreven." Je kan niet links en woke zijn, het is of het één of het ander. Links staat compromisloos sterk voor emancipatie voor alle mensen op alle levensgebieden, dat is een van de redenen waarom links kwam met intersectionalieit, dat beoogde (zelf)bewustwording en je rechtens toekomende plek opeisen. Niet de passief makende slachtofferrol aanmeten en een verstikkende sfeer van politiek correct denken en cancelen en disinviten verwezenlijken, dat hebben de woke zeloten er van gemaakt. Woke zeloten geven, mits je lang genoeg doorvraagt, toe dat ze niet geloven in het ideaal van concreet radicale maatschappelijke verandering. Zij kiezen daarom voor een maskerade en scheppen zodoende (zonder zich dat te beseffen) een zoveelste farce. Twee Afro-amerikaanse filosofen (tevens ook activisten) leggen feilloos uit in de aan woke gewijde hoofdstukken in hun laatste boeken wat er kwalijk scheelt aan woke: Lewis R, Gordon 'Fear of Black Consciousness' Olúfémi O. Tawo 'Elite Capture' En dan is er nog van Susan Neiman een heel boekje aan gewijd: 'Links # Woke' Dat is de rare titel van de Nederlandse vertaling, de Amerikaans-Engelse titel is 'Left is Not Woke'. Zij zit al heel lang in het Amerikaanse activisten wereldje en kan zodoende onweerlegbaar goed beargumenteren waarom woke funest is voor links.