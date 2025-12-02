Tienduizenden stortplaatsen niet opgewassen tegen klimaatcrisis, drinkwater in gevaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Tienduizenden oude vuilstortplaatsen door heel Europa liggen in overstromingsgebieden waarbij een groot risico bestaat dat giftige stoffen naar rivieren en grondwater lekken. Naarmate het waterpeil stijgt als gevolg van de klimaatcrisis en daarmee gepaard extreme neerslag, neemt het risico op ernstige vervuiling toe. Dat blijkt uit verslag van The Guardian.

The Guardian bracht samen met Watershed Investigations en Investigate Europe meer dan 61.000 stortplaatsen in kaart gebracht door. 28 procent daarvan bevindt zich in overstromingsgevoelige gebieden. Rekenmodellen tonen aan dat het werkelijke aantal risicovolle locaties kan oplopen tot 140.000. Het probleem wordt nog eens verergerd doordat de EU geen centraal register bijhoudt en lidstaten gefragmenteerde en vaak ontoegankelijke gegevens hebben. Ongeveer 90 procent van de geschatte in totaal 500.000 Europese stortplaatsen dateert van vóór de vervuilingsregels van 1999, wat betekent dat ze geen beschermende voorzieningen hebben tegen lekkage.

Door de klimaatcrisis neemt het risico toe dat gevaarlijke chemicaliën zoals PFAS en zware metalen vrijkomen in het milieu. Bijna 10.000 stortplaatsen bevinden zich in drinkwaterzones in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Meer dan de helft van de in kaart gebrachte locaties ligt in gebieden waar het grondwater niet voldoet aan chemische kwaliteitsnormen.

Dat laatste geldt zeker voor Nederland. Vorige week werd bekend dat 96 procent van het Nederlandse grondwater al vervuild is met giftige stoffen als PFAS, ook wel forever chemicals genoemd omdat ze vrijwel niet meer uit het milieu te krijgen zijn. Dubbeldemissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) blijft evengoed een strengere aanpak van het lozen van deze stoffen, waarvan zeker de helft afkomstig is uit de intensieve landbouw, voor zich uit schuiven.