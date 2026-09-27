Tienduizenden Spanjaarden de straat op tegen roofkapitalisme op woningmarkt, en dit is pas het begin Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • Bewaren

In Madrid zijn zaterdag ruim 25.000 mensen in woede de straat opgegaan tegen de woekerende wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het massale protest is de huisuitzetting van de 87-jarige Madrileense vrouw Maricarmen. Zij kon haar huur niet meer betalen nadat die met maar liefst 230 procent was gestegen, nadat een investeringsfonds het complex waarin zij woont had opgekocht. Nadat beelden verschenen waarin de vrouw op leeftijd op een brancard, omringd door politie, haar woning werd uitgedragen, gingen woensdag al tienduizend mensen de straat op om te protesteren.

Op het centrale Sol-plein in de Spaanse hoofdstad hebben enkele demonstranten inmiddels een kamp opgeslagen, van waaruit zij de demonstraties gaande willen houden. Die zijn ook overgeslagen naar andere Spaanse steden waar ook mensen in actie zijn gekomen tegen het roofkapitalisme op de huizenmarkt. De afgelopen tien jaar stegen in Spanje de huren met zo'n 80 procent, de huizenprijzen met 63 procent, terwijl in Spanje jaarlijks zo'n 25.000 uitzettingen plaatsvinden. Sociale huisvesting maakt er nog geen 2,5 procent van de totale woningvoorraad uit. De VN-rapporteur voor het recht op huisvesting heeft zich ook over de situatie uitgelaten en gezegd dat het Spaanse rechtssysteem winstbejag boven het woonrecht van Maricarmen heeft gesteld.

Madrid en de omliggende regio wordt bestuurd door de rechtsconservatieve Partido Popular, die eerdere landelijke huurbeschermingswetgeving aan zijn laars lapt. De Madrileense regiovoorzitter Isabel Díaz Ayuso omdat zij de uitzetting van Maricarmen bagatelliseerde door te zeggen dat ze "slechts één van de 25.500 jaarlijkse uitzettingen" is. Haar partij heeft ondertussen miljoenen aan belastinggeld besteed aan een peperduur penthouse als tijdelijk partijkantoor, wat extra brandstof is voor de woede van de demonstranten.

Ook de linkse premier Pedro Sánchez wordt niet gespaard door de protestbeweging. Hoewel hij persoonlijk de uitzetting van Maricarmen "een sociale tragedie" noemde en snel met maatregelen belooft te komen, liggen hij en zijn partij PSOE ook onder vuur omdat die volgens de demonstranten eerdere beloftes om de wooncrisis te bestrijden vooralsnog niet heeft waargemaakt.

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