Thierry Aartsen (VVD): betaal minder aan zieke werknemers Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 590 keer bekeken • Bewaren

Als het aan minister Thierry Aartsen ligt, is volledige loondoorbetaling bij ziekte in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. Hij wil dat werkgevers en werknemers niet langer afspreken dat zieke werknemers 100 procent van hun loon ontvangen.

Aartsen denkt dat werknemers geen prikkel hebben om beter te worden als ze hun salaris volledig krijgen doorbetaald. Blijkbaar ziet hij liever dat werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan, zodat ze bijvoorbeeld hun collega’s kunnen besmetten.

Het proefballonnetje van Aartsen komt op een moment dat de relatie tussen het rechtse minderheidskabinet en de vakbonden al zeer moeizaam is. De vakbonden verwijten het kabinet zonder overleg te graaien in de potten voor de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

VVD-fractieleider Ruben Brekelmans ging deze week tekeer tegen de vakbonden. “Eerst moesten ze wekenlang op vakantie, vandaag per se staken”, sneerde hij woensdag. Brekelmans vroeg zich ook af of de bonden wel eens met “harde werkers” praatten. Met harde werkers bedoelt de VVD doorgaans mensen die zoveel geld hebben dat ze niet meer hoeven te werken.