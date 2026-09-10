BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Thierry Aartsen (VVD): betaal minder aan zieke werknemers

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
590 keer bekeken
ANP-565448922

Als het aan minister Thierry Aartsen ligt, is volledige loondoorbetaling bij ziekte in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. Hij wil dat werkgevers en werknemers niet langer afspreken dat zieke werknemers 100 procent van hun loon ontvangen.

Aartsen denkt dat werknemers geen prikkel hebben om beter te worden als ze hun salaris volledig krijgen doorbetaald. Blijkbaar ziet hij liever dat werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan, zodat ze bijvoorbeeld hun collega’s kunnen besmetten.

Het proefballonnetje van Aartsen komt op een moment dat de relatie tussen het rechtse minderheidskabinet en de vakbonden al zeer moeizaam is. De vakbonden verwijten het kabinet zonder overleg te graaien in de potten voor de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

VVD-fractieleider Ruben Brekelmans ging deze week tekeer tegen de vakbonden. “Eerst moesten ze wekenlang op vakantie, vandaag per se staken”, sneerde hij woensdag. Brekelmans vroeg zich ook af of de bonden wel eens met “harde werkers” praatten. Met harde werkers bedoelt de VVD doorgaans mensen die zoveel geld hebben dat ze niet meer hoeven te werken.

Meer over:

actueel, thierry aartsen, vvd, ziekte, bezuinigingen

Praat mee

Onze spelregels.

Reacties (0)

Joop

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Je kunt je op elk moment uitschrijven. Bekijk of beheer hier alle nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Lees dan ons Privacy statement.

BNNVARA wij zijn voor