Theo Maassen gaat Zomergasten presenteren

Cabaretier Theo Maassen is door de VPRO uitgekozen als nieuwe presentator van Zomergasten, het lange interviewprogramma dat in de zomermaanden te zien is. Maassen volgt Janine Abbring op die het programma sinds 2017 presenteerde.

‘Ik ben blij en trots dat ik de nieuwe presentator van VPRO Zomergasten ben’, vertelt Theo Maassen. ‘Ik kijk uit naar de zes ontmoetingen en de voorbereidingen daarop. Ik ben gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van iemands talent. Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht? De gasten zijn mensen die per definitie excelleren in hun vak. Ik wil me laven aan de kennis en wijsheid die ze in de loop der jaren hebben vergaard. Ik wil ze proberen te begrijpen en een intermediair zijn tussen de gast in kwestie en de tv-kijker, zodat we ons gezamenlijk kunnen verwonderen over de onuitputtelijk fascinerende wereld waarin wij leven.’