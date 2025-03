Tesla Takedown-protesten nemen toe, ook Nederland doet mee Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 592 keer bekeken • bewaren

De actie Tesla Takedown, gericht tegen Tesla-eigenaar Elon Musk, kan wereldwijd op grote sympathie rekenen. Uit een kaart van de activisten blijkt dat er zeker twee protesten staan gepland in Nederland: in Amsterdam en Den Haag. Dit weekend zijn er acties bij dealers in Londen en Manchester. In de VS vinden er tientallen protesten plaats.

“Elon Musk vernietigt onze democratie en hij gebruikt daarvoor het geld dat hij heeft verdiend met Tesla”, leggen de organisatoren achter Tesla Takedown uit. “Wij komen in actie om Musks illegale staatsgreep te stoppen. Verkoop je Tesla’s, dump je aandelen en sluit je aan bij de protesten.”

De Tesla-verkopen zijn in veel landen ingestort. Zo werden er in Duitsland in februari 76 procent minder Tesla’s verkocht. Menigeen kiest voor een elektrische auto van een ander merk, nu blijkt dat Musk een idioot met extreemrechtse sympathieën is. Dat Musk als leider van DOGE bezuinigt op de allerarmsten ter wereld wordt hem evenmin in dank afgenomen.

De dalende Tesla-verkopen hebben gevolgen voor Musks rijkdom. Het aandeel Tesla daalde donderdag opnieuw. Op het moment van schrijven stond het ruim 4 procent lager dan de slotstand van woensdag. Sinds het aandeel op 17 december een hoogtepunt bereikte van bijna 480 dollar, zijn er honderden miljarden aan beurswaarde verdampt. Musk is de grootste aandeelhouder en zag zijn persoonlijke vermogen flink afnemen, maar is nog steeds de rijkste man ter wereld.