Duitse Tesla-verkopen storten in na AfD-steun van Musk

Elon Musks bemoeienis met de politiek pakt slecht uit voor Tesla. In Duitsland daalde het aantal verkochte exemplaren in februari met 76 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het ANP op basis van cijfers van de Duitse transportautoriteit KBA.

Er werden nog maar 1.429 Tesla’s geregistreerd bij de oosterburen. Tesla verliest veel marktaandeel aan concurrenten. In totaal werden er in Duitsland zo’n 36.000 elektrische voertuigen verkocht. Dat was een stijging van 31 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2024.

Tesla-CEO Elon Musk sprak in de aanloop naar de Duitse verkiezingen zijn steun uit voor de extreemrechtse partij AfD. Ook bracht hij na de inauguratie van Donald Trump twee keer de Hitler-groet.

In januari werden er in Duitsland al fors minder Swasticars verkocht. Toen bedroeg de afname 60 procent. Afgelopen weekend bleek al dat Tesla ook in Nederland aan populariteit heeft ingeboekt, zij het dat de afname minder sterk was dan in Duitsland. In China verkocht Tesla vorige maand 49 procent minder auto’s.