Tesla stuurt brief over schade door beleid Trump, anoniem omdat niemand durft te ondertekenen Actueel • Vandaag

Wie in de VS kritiek uit op het regeringsbeleid moet oppassen voor strafmaatregelen, zo onvrij is dat land al geworden. Helemaal als je werkt bij een bedrijf als Tesla, dat 'geleid' wordt van Elon Musk. De top van dat bedrijf ziet ondertussen dat de drastische verhoging van de importbelastingen, die Trump doorvoert om andere landen het leven zuur te maken, negatieve gevolgen heeft voor het eigen bedrijf. De tariefsverhogingen leiden er toe dat de productiekosten stijgen. Daarom is een brief gestuurd aan Jamieson Greer, de handelsvertegenwoordiger van de regering Trump.

Tesla waarschuwt dat Amerikaanse exporteurs "onevenredig" geraakt kunnen worden wanneer andere landen reageren op het handelsbeleid van de onlangs aangetreden president. "Eerdere handelsacties van de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld geleid tot onmiddellijke reacties van de getroffen landen, waaronder verhoogde tarieven op elektrische voertuigen die in die landen worden geïmporteerd", staat in de brief.

Saillant is dat de brief niet ondertekend is omdat niemand binnen het bedrijf dat durfde uit angst voor represailles van Musk, weet de Financial Times. Tesla raakt steeds verder in zwaar weer omdat consumenten niet geassocieerd willen worden met de extreemrechtse Musk.