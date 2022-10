Terugkeer VVD-boegbeeld Schippers betekent slecht nieuws voor andere partijen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 559 keer bekeken • bewaren

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

Ze heeft niet de ambitie om Mark Rutte op te volgen als VVD-leider, bezweert Edith Schippers op de website van de VVD. ‘Maar ik sluit nooit iets uit.’

Precies dat moet je zeggen als je die ambitie wél hebt. Want met een dergelijke verklaring loop je geen enkel risico. Lukt het niet om partijleider te worden, dan was je daar duidelijk over. Slaag je er wel in, dan heb je dat zonder meer laten ‘doorschemeren’. Altijd prijs.

Maar voorlopig gaat Schippers alleen voor de Eerste Kamer. Daarvan wil ze lid worden. De VVD heeft haar benoemd tot ‘lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen’. Een nogal pompeuze titel, want dergelijke verkiezingen zijn er nauwelijks. Op 30 mei volgend jaar komt er wel een nieuwe senaat, maar alleen de leden van de op 15 maart 2023 gekozen Provinciale Staten mogen een stem uitbrengen. De gewone kiesgerechtigde heeft geen enkele zeggenschap.

Niettemin, Schippers gaat dus naar de Eerste Kamer. Een nogal verrassende ontwikkeling, want in 2017 nam ze – als oudgediende, want ze was onder meer vicefractievoorzitter, minister van Volksgezondheid en informateur – afscheid van de Haagse politiek. Sinds 2019 vervult ze een topfunctie bij DSM. Privéoverwegingen maakten het onwaarschijnlijk dat ze nog zou terugkeren op het Binnenhof.

Voor de VVD was dat een hard gelag, zeker toen de nieuwe kandidaat-partijleider Klaas Dijkhoff ook nog eens zijn biezen pakte. Acties om Klaas tot andere gedachten te brengen hadden geen succes, maar gelukkig voor de liberalen maakt Schippers nu een comeback.

Haar eigen partij juicht haar besluit om weer politiek actief te worden van harte toe. Begrijpelijk, want tot dusver leek er voor Rutte geen enkel alternatief. Kandidaten als fractieleider Sophie Hermans of justitieminister Dilan Yeşilgöz zijn te licht, en anderen komen helemaal niet in aanmerking. Terwijl de tijd van Rutte toch duidelijk voorbij is, zoals zelfs fervente fans van hem aarzelend beginnen toe te geven. De premier (sinds 2010!) krijgt het al geruime tijd niet meer voor elkaar alle problemen weg te lachen. Wanneer hij in problemen komt – wat vaak gebeurt – verwijst hij tot vervelens toe naar zijn falende geheugen. Niemand die nog echt gelooft dat hij ‘geen actieve herinneringen’ meer heeft aan het gebeurde.

Mede daardoor maakt de VVD al maanden een diepe daling in haar populariteit door. Volgens recente polls komt ze nauwelijks nog boven de 20 Kamerzetels uit. Het wordt hoog tijd dat iemand anders de liberale kar gaat trekken.

Schippers is vrijwel de enige die daartoe in staat wordt geacht. Ze komt standvastig over, is verbaal behoorlijk begaafd en zeer ervaren. Liefst zeven jaar was ze lid van het kabinet. De meeste kiezers zullen haar niet zijn vergeten. Zij zou haar partij weer aan zetels kunnen helpen. Daar komt nog bij dat ze ook nog eens een vrouw is. In deze tijd van gendergelijkheid zeker geen nadeel.