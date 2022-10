VVD-coryfee Schippers maakt comeback in Den Haag Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

Edith Schippers gaat namens de VVD de Eerste Kamer in. Na vijf jaar afwezig geweest te zijn in de politiek, zal Schippers namens de VVD lijsttrekker zijn bij de komende Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar in mei.

Schippers vertrok in 2017 uit de politiek en ging het bedrijfsleven in. Twee jaar later werd ze voorzitter van de raad van bestuur van DSM Nederland en later van DSM Europa.