Terrorisme als excuus voor terrorisme

Geheim regime change terrorisme in Iran is helemaal geen geheim.

De Europese Unie gaat de Iraanse Revolutionaire Garde mogelijk op de terroristenlijst zetten na de verschrikkelijke onlusten eerder deze maand. De VS-ngo HRANA spreekt over tienduizenden doden. Nu het internet weer online komt begint de toedracht duidelijker te worden. Het bijzondere is dat er twee verhalen zijn die elkaar nogal tegenspreken. Het was staatsterrorisme, maar van wie? Er zijn grote risico’s voor de Europese veiligheid, dus de waarheid telt.

In de Westerse media heerst veroordeling van Iran. Er waren massale protesten tegen de repressieve regering, die massaal met scherp terugschoot in een poging de kalmte terug te brengen. Dat leidde tot duizenden doden. De achtergrond is de impopulariteit van de Iraanse dictators door de slechte economie en rechteloosheid. De protestgolf lijkt in die zin op 1979, toen de dictatoriale Shah werd afgezet na massale protesten op straat. Nu moeten we Iran helpen met meer sancties en bommen.

Het verhaal van de Iraanse autoriteiten is dat het allemaal de schuld is van het Westen. Sancties maakten de Iraanse economie zwak. Rond de jaarwisseling deed de VS de Iraanse rial instorten. Er volgden protesten van radeloze marktkooplui, gesteund door de regering. Toen begonnen terreurcellen met Israëlische wapens te schieten op de politie en de lokale bevolking. Deze terreurcellen omvatten een regionaal verschillende mengeling van ontevreden groepen zoals Koerdische separatisten en Afghaanse vluchtelingen. Ook de MEK-sekte, recent van de terreurlijst gehaald door de VS, deed mee.

Honderden moskeeën, banken en andere civiele gebouwen werden in brand gestoken om chaos te veroorzaken. Ambulances werden met honderden tegelijk in brand gestoken om het slachtofferaantal maximaal te maken. Honderden agenten stierven, duizenden onschuldige burgers. Musks Starlink-terminals hadden de communicatie moeten regelen tussen de terreurcellen, maar onthulden juist hun locatie toen het internet werd uitgezet. Vele Mossad-agenten werden gearresteerd en de rust keerde terug.

Dit verhaal is moeilijk te verteren voor mensen die leven op een dieet van Volkskrant, New York Times en Nieuwsuur. De onrust was staatsterrorisme, maar van wie? Het probleem is dat de Iraanse regering niet lijkt te liegen. Meestal zijn operaties van geheime diensten, nou, geheim. Deze keer is de cirkel rond. De belangrijkste aanklachten zijn toegegeven door de VS en Israël zelf. Minister van Financiën Bessent zei in Davos dat zijn “statecraft” tot de instorting van de rial leidde, daarna tot de massale protesten — die dus een VS-doel dienden. De Israëli’s geven toe machinegeweren te hebben geleverd en op straat “naast de demonstranten” te hebben gestaan. Musk zegt Starlink-terminals te hebben geleverd aan de oppositie/terroristen. En dit in de context van decennia openlijke pogingen van Israël en de VS om van de ayatollahs af te komen. Plus het massale bombardement afgelopen juni met meer dan 1.000 doden.

Andere onbestreden berichten sluiten aan bij het officiële verhaal. Beelden in sociale media tonen in zwart geklede gemaskerde mannen. Ze krijgen machinegeweren uit een tas uitgedeeld. Er wordt door hen geschoten van daken en balkons. Burgers getuigen van beschietingen op hen door die militanten. Iran rapporteert dat de kogels in veel slachtoffers niet de 7.62mm Kalasjnikov-munitie waren van de Iraanse overheid. Iran toont foto’s van 60.000 onderschepte vuurwapens in Zuid-Iran. Dat zijn geloofwaardige beelden en niet iets waar Iran gauw over zou liegen.

Maar zelfs als de protesten voor een groot deel oprecht activisme waren, en de Iraanse Staat aan wrede massamoord deed: het voorgeschotelde verhaal in onze publieke sfeer klopt verder van geen kant. De regering is niet alleen impopulair. Hoe is repressie excuus voor buitenlandse interventie? Landen die verkrachting en straatexecuties gebruiken tegen hun eigen bevolking bieden geen “hulp”. Waar leidde regime change met geweld tot een beter leven? In welk universum wil Tel Aviv een gekozen regering in Iran, waar Netanyahu-haat universeel is?

Een uiteengevallen Iran met in Teheran een volgzame dictator is niet beter voor de bevolking dan wat ze nu hebben. En welk recht hebben de VS überhaupt om de vreedzame landen als Denemarken, Cuba, Nederland, Venezuela en Iran met sancties en geweld tot loyaliteit te dwingen?

De loyaliteit aan het imperium is dus eigenlijk onaangetast. Als Trump maar van ons eigen fysieke grondgebied afblijft, doen we met alle heilloze avonturen mee. Vaak is het gevolg van de interventie bij ons hogere inflatie en lagere groei door olieprijzen en onzekerheid. Maar Iran is veel gevaarlijker. China, Japan en Zuid-Korea zijn afhankelijk van olie uit Iran en Irak. Als de Straat van Hormuz dichtgaat door vijandelijkheden kunnen die landen niet stil blijven zitten. Dat doet China nu al niet, het stuurde al zestien vrachtvliegtuigen met wapens naar Iran. Volgens de bekende Chinees-Canadese geopolitieke analist Jiang Xueqin is een grote mondiale oorlog waarschijnlijk als de VS en Israël met een grote aanval komen die Iran dwingt tot vergelding. En die aanval is in voorbereiding.