Terreurgroepen eisen hun acties tenminste nog op, boerenwoordvoerders draaien alleen maar Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 259 keer bekeken • Bewaren

Frits Alsemgeest Stukjesschrijver Persoon volgen

Boeren heb je in soorten en maten. Van mijn meesters op de lagere-(basis-)school heb ik geleerd dat er veeboeren en landbouwboeren waren. Er waren toen ook nog boeren die er een ‘gemengd bedrijf’ op na hielden, maar die zijn uitgestorven. Veeboeren houden koeien, schapen, geiten, varkens en kippen. Vroeger was dat vaak en... en… in zeer overzichtelijke aantallen. Tegenwoordig is het of... of... en dat vooral in zeer grote getalen. Die boeren zijn, geholpen door de boerenleenbank, ontwikkeld tot massaproductie- annex toeleveringsbedrijven van de voedingsindustrie.

Decennialang wist die bedrijfstak, geholpen door CDA en VVD, haar belangen te laten prevaleren boven het maatschappelijk belang van bestrijding van verzuring en verdroging. Door Europese richtlijnen en juridische uitspraken moeten er maatregelen genomen worden ter bescherming van de natuur.

In 2023 stelde ‘s lands brandjesblusser Remkes vast ‘dat Nederland vastloopt zonder effectieve maatregelen gericht op een snelle stikstofreductie’. Nog ‘ns drie jaar lang wist de boerenlobby (ongegeneerd vertegenwoordigd door de BBB) wettelijke maatregelen (kabinetten Rutte IV en Schoof) tegen en het land op slot te houden.

De kreet ‘We worden niet gehoord’ is van een onbeschrijflijke leugenachtigheid. Ik durf te wedden dat de fabrikanten van asbest geen riante uitkoopregelingen kregen: of ze moesten stoppen met de productie of ze moesten omschakelen naar andere producten.

De meest recente vormen van 'boeren' zijn: met tractoren en brandende strobalen snelwegen en met het lassen van staven en pijpen op de spoorrails het treinverkeer onveilig maken.

U snapt: dat heeft alles te maken met het veiligstellen van de voedselproductie voor de burgerbevolking en niets met het eigen belang van een kleine groep, die jarenlang is voorgetrokken ten koste van de biodiversiteit en de natuur. Ik vrees dat Farmers Defence Forse en Agractie nog meer op terreur lijkende vormen van ‘boeren’ zullen ontwikkelen.

Terreurgroepen als IS en New IRA zeggen tenminste eerlijk dat ze die en die aanslagen hebben gepleegd, boerenwoordvoerders heb ik tot nu toe alleen maar horen draaien en krompraten. Het wordt tijd dat boeren, in de ouderwetse betekenis van lieden die met respect voor dier én natuur vee houden of land verbouwen, het overnemen.