Terreurbestrijder waarschuwt voor forse toename 'soevereinen', deel daarvan is vuurwapengevaarlijk

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich ernstig zorgen over het schrikbarend toegenomen aantal zogenaamde ‘soevereinen’ in Nederland. Dat zijn burgers die inmiddels mijlenver het konijnenhol in zijn gezogen en zich er door allerhande complotten van hebben laten overtuigen dat ze de overheid niet hoeven te erkennen. Dat uit zich onder meer in het weigeren van het betalen van belastingen en in sommige gevallen tot wapenbezit.

Ging het vorig jaar nog om ‘enkele duizenden’ soevereinen, in het nieuwste jaarrapport spreekt de NCTV al van ‘ten minste enkele tienduizenden’. Zo meldt het AD, dat schrijft:

Deze groep hangt het zogeheten kwaadaardige elite-complot aan, wat bijvoorbeeld ook wordt gepropageerd door Forum voor Democratie. Een groep machtige mensen zou overheden en wereldleiders aansturen en controle houden, burgers tot knecht willen maken en oorlogen uitlokken. De soevereinen zijn dus anti-institutioneel, maar de NCTV waarschuwt nadrukkelijk dat de soevereinen ook bij de overheid kunnen werken en zo het gevaar van ‘binnenuit’ kunnen vormen.

In het rapport schrijft de NCTV dat ‘‘een kleine minderheid bereid [is] om offensief geweld te gebruiken tegen de vermeende kwaadaardige elite’. Bij meerdere personen werden wapens en munitie aangetroffen. Die harde kern die volgens de terreurbestrijder kan overgaan tot geweld, bestaat uit ‘enkele tientallen tot honderd’ mensen die zich opmaken voor een gewelddadige confrontatie met de overheid. Binnen die groep wordt onder meer gesproken over militievorming en het installeren van ‘sheriffs’ en volkstribunalen.

In andere landen als België, Frankrijk en de VS kampt de overheid ook met een groeiend aantal soevereinen. In Duitsland staat die groep bekend als de zogeheten Reichsbürger-beweging, rechtsextremistische complotdenkers die de Duitse grenzen van na 1945 niet accepteren. Dit jaar en vorig jaar deed de Duitse politie een reeks invallen bij Reichsbürgers, onder meer vanwege het voorbereiden van een gewelddadige staatsgreep. Onder de gearresteerden bevond zich ook voormalig Bondsdaglid van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) Birgit Malsack-Winkemann.