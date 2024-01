Tekort aan Patriot-raketten begint Oekraïne op te breken

Het uitblijven van een nieuw Amerikaans steunpakket voor Oekraïne heeft inmiddels grote gevolgen. Hoewel president Joe Biden het land graag wil helpen, is de Amerikaanse regering op dit moment niet in staat om nieuwe Patriot-raketten te leveren. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat blokkeerden eind vorig jaar nieuwe hulp voor Oekraïne.