Russisch invasieleger bombardeert Oekraïense scholen en kraamafdeling bij grootste aanval in maanden

Het Russische invasieleger heeft vrijdag de grootste aanval in maanden uitgevoerd. Tal van Oekraïense plaatsen waren het doelwit. Onder meer scholen, een kraamafdeling, een winkelcentrum en woningen werden geraakt.

De aanval van de Russische imperialisten toont volgens Andry Jermak, kabinetschef van Zelensky, aan dat er meer internationale hulp nodig is. “We doen alles wat mogelijk is om ons luchtschild te versterken. Maar de wereld moet zien dat we meer hulp en middelen nodig hebben om deze terreur te stoppen”, schrijft Jernak op Telegram.