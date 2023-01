Tekeningen Joop.nl-cartoonisten Maarten Wolterink en Emanuele del Rosso in Charlie Hebdo

In het speciale Iran-nummer van Charlie Hebdo zijn twee tekeningen verschenen van Maarten Wolterink, cartoonist voor onder meer Joop.nl. Ook heeft het blad een prent gepubliceerd van de in Nederland wonende Italiaan Emanuele del Rosso, eveneens cartoonist bij Joop.nl. Het Franse satirische tijdschrift wil met de editie de betogers tegen het Iraanse regime een hart onder de riem steken.

Het is niet voor het eerst dat Wolterink voor Charlie Hebdo tekent. Hoewel hij graag voor het blad werkt, is hij het lang niet altijd eens met de koers die het tijdschrift vaart. “Ze zijn soms te grof, seksistisch en plat”, vertelt Wolterink aan de NOS . “De focus van het blad is te veel beledigen.”

“Mijn tekeningen zijn niet bedoeld om te beledigen. Ze zijn bedoeld als middel om te strijden voor onze rechten. En als ik al beledig, dan hebben de partijen of mensen dat in mijn ogen wel verdiend.”

De Nederlandse inbreng beperkt zich niet tot de tekeningen van Wolterink en Del Rosso. Er staat ook een cartoon in van de in Nederland wonende Iraanse tekenaar Sanaz Bagheri.

Met name ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran, moet het ontgelden in veel prenten in Charlie Hebdo. Het Iraanse regime heeft voorspelbaar gereageerd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken jammert over “beledigende en ongepaste spotprenten tegen onze religieuze leider”. Ook heeft Iran de Franse ambassadeur in Teheran ontboden.