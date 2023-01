Charlie Hebdo krijgt ayatollahs over de zeik, Iran dreigt met 'krachtige reactie' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 386 keer bekeken • bewaren

Het is het Franse satirische magazine Charlie Hebdo weer eens gelukt iemand compleet over de zeik te krijgen. Dit keer ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran. Charlie Hebdo publiceerde tientallen spotprenten over Khamenei. Het Iraanse regime is not amused en heeft de Franse ambassadeur op het matje geroepen. Ook wordt gedreigd met “een effectieve en krachtige reactie”.

De cartoons, die overigens niet allemaal over Khamenei gaan, werden gemaakt in het teken van een cartoonwedstrijd als steunbetuiging aan de volksopstand in Iran. De Volkskrant meldt:

Te zien is onder meer hoe Ayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran, dreigt te verdrinken in bloed en naar een galg grijpt als reddingsboei, naakte vrouwen die hem stenigen en een vrouw op hakken die over hem heen plast.

De NOS vult aan:

In het nummer van Charlie Hebdo wordt de Ayatollah onder meer afgebeeld met een bom als tulband, hangend aan een galg gemaakt van het haar van Mahsa Amini en staand onder de gespreide blote benen van een vrouw die over hem heen plast.

Het regime in Iran heeft laten weten de Franse spot niet te tolereren en dat Frankrijk “de verkeerde weg” heeft gekozen. Met de cartoons zou Frankrijk de “islamitische, religieuze en nationale waarden” van Iran hebben beledigd.

Met de cartoons reageert Charlie Hebdo op de demonstraties in Iran die van start gingen nadat het Iraanse regime in september de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini vermoordde omdat zij niet voldeed aan de kledingvoorschriften voor vrouwen. Ze zou haar hoofddoek niet correct hebben gedragen. Hoofdredacteur van Charlie Hebdo Laurent Sourisseau zegt dat de tekeningen “de autoriteit die de veronderstelde opperste leider beweert te hebben” bekritiseert, “net als een aantal van zijn dienaren en beulen”.

Op welke manier Iran precies van plan is te reageren, is niet duidelijk, maar het regime heeft ook op dat gebied een slechte geschiedenis. Het bekendste voorbeeld daarvan is de fatwa die in 1989 werd uitgevaardigd tegen schrijver Salman Rushdie door toenmalig ayatollah Khomeini. Vanwege zijn boek De Duivelsverzen eiste Khomeini de dood van Rushdie. Die wist dankzij extreme veiligheidsmaatregelen lange tijd een aanslag te voorkomen. Vorig jaar raakte Rushdie alsnog ernstig gewond nadat hij werd neergestoken in New York.