Tante Theodora’s Rode Lipstick Rodeo met VVD-stieren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 517 keer bekeken • bewaren

Hai liefies,

ik ben weer eens uit mijn goot gekropen om me te fatsoeneren. Even wat lippenstift op — knalrood natuurlijk — want niks leuker dan kijken of ik een Rodeo kan organiseren met boze VVD’ers. Die lui raken al in paniek van een tintje rood, laat staan van een volle mond. Dan zie je ze gelijk schuimbekkend als dolle stieren de arena in stormen.

Recent diende het fascistische FvD een motie in om hun tegenbeweging Antifa te criminaliseren. Joh, waarom zou een partij dat meerdere linkjes heeft met terreur dit toch doen? Blijkbaar wil VVD zichzelf nog vrijwillig op de trein naar Auschwitz zetten, als ze op die manier Frans Timmermans een hak kunnen zetten. VVD stemden namelijk voor de motie om antifascisten aan te merken als terroristen.

Laat mijn favoriete uitvergrote ex-kabouter op fitness met rust. Frans deed niets verkeerds. Het is meer dan terecht dat hij geen behoefte heeft aan kapitalisme op anabolen. Net als ik vragen jullie jezelf af hoe liberalen zo kunnen afglijden. Op het wetenschappelijk bureau van VVD zit Patrick van Schie.

Patrick is zo bang voor de anderhalve communist in Oost-Groningen dat hij een hele Europese stichting tegen ze heeft opgericht genaamd: European Platform Against Communism. Terwijl we hier nog nooit een communistisch regime hebben gehad. Nee hoor, Patrick vindt dat we vooral moeten leren dat communisten meer doden hebben gemaakt dan fascisten. En de Holocaust? Ach, volgens Patrick maakt het niet uit hóé iemand vermoord wordt, als de Excel-sheet maar netjes klopt.

Maar goed, Patrick ziet het probleem niet om nog een keer te regeren met de PVV, en dit fenomeen zie je wel vaker bij libertariërs. Ze zijn zo bang voor communisme, dat betaalbare woningen zorgt dat ze een u-bocht naar fascisme maken, om welvaart eerlijker te verdelen koste wat het kost tegen te gaan. Alles om maar te voorkomen dat welvaart een béétje eerlijker verdeeld wordt.

Vraag het anders even aan Yernaz Ramautarsing, die kan er ook nog wel een mooi pilsje over opentrekken, met zijn ras en IQ-praat. Als je dermate ongelijkheid wil ontkennen en dat macaroni met kaas of zelfs geen eten weldegelijk effect heeft op de ontwikkeling van het brein, is het niet zo raar dat je als zwarte man Nazibagger herhaalt. Alsof een kip vrijwillig de KFC binnen was gelopen.

Genoeg over Yernaz. De VVD’ers doen nog steeds alsof ze een keurige middenpartij zijn, maar geef ze een vleugje rood en ze rennen als dolle stieren de arena in. Je zou bijna denken dat knalrode lippenstift een massavernietigingswapen is. Patrick van Schie rekent ondertussen in z’n Excelletje de communistische doden op, terwijl hij de fascisten alvast een logeerbed klaarzet.

Vrijheid? Bij de VVD betekent dat alleen nog belastingkorting voor wie champagne kan betalen. De rest krijgt prikkeldraad en huurverhoging. En zodra iemand roept dat huizen misschien betaalbaar moeten zijn, krijgen ze paniekaanvallen alsof Marx persoonlijk hun hypotheek komt overschrijven.

Kortom: liberalisme anno VVD is net een slechte fitness-influencer. Een beetje zoals Dilan Yesilgoz die gaat squatten op hakken. Het kraakt van de steroïden, doet alsof het gezond is, maar iedereen ziet dat het gewoon opgepompt lucht is, en ze hun jonge dood tekenen voor uiterlijk vertoon.

Dus goed, ik ben klaar met het kliederen. Tante Theodora heeft de lippenstift terug in de tas gegooid, de spiegel dichtgeklapt, en stapt de straat op. Klaar met het fatsoeneren, want er valt hier toch niks meer te fatsoeneren. Laat die VVD-stieren maar schuimbekken in hun arena van belastingvoordeeltjes en huurverhogingen. Ik loop er gewoon langs, rood op de mond, hoofd omhoog. En als ze weer beginnen te loeien over vrijheid, dan zwaai ik vrolijk terug: met een knalrode glimlach, want dát is het enige rode waar ze écht bang voor zijn. Die rode lach draag ik met plezier.