Tante Theodora zet ON! op off! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 172 keer bekeken • Bewaren

Hoogachtende zielen des avondlands die in het duister tasten,

Er zijn momenten waarop de as van de aarde zo scheef staat, dat je je afvraagt of je duizelt van de domheid op tv of de drank die geen troost biedt. Het uilskuiken van Minerva snapt ook niets meer van de hommeles in Den Haag en op tv. Ongehoord Nederland denkt te makkelijk af te zijn van jullie lievelingstante door Joost Niemöller op te offeren, terwijl het baantjescarrousel van subsidiefascisten in stand blijft. Zo snel slaan ze die afstandsbediening niet uit onze handen; ON! gaat op off! Theodora is het zat.

Laten we even van de bruine drek die langs de studiowanden naar beneden sijpelt een harmonieus kunstwerkje kleien. Terwijl Racista Blommestijn is veroordeeld — omdat ze een ander woord voor zwart in context bracht met een synoniem voor aap — werd de directeur Arnold Karskens ontslagen in 2024 na klachten over een “onveilige werksfeer”, beperking van de vrijheid van meningsuiting en vrouwonvriendelijke opmerkingen.

Als zelfs Raisa mag blijven, moet er wel een kern van waarheid in zitten, toch? Aangezien Ongehoord Nederland van de rechter 100.000 euro aan Karskens moet betalen, is dat zeer in twijfel te trekken — ondanks dat het ontslag blijvend is vanwege de verstoorde relatie. PvdA was al hun messenblok kwijt, maar blijkbaar heeft Ongehoord Nederland de hele besteklade gestolen en in de rug van Arnold Karskens gesmeten.

Daarmee is de zwarte kous nog niet af. (ex-)Presentator Tom de Nooijer — onze Cuck des Vaderlands — was naast het gezicht van ON! ook gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de lokale partij Christelijk Verbond in Oldebroek. Het Commissariaat voor de Media oordeelde dat hij zijn positie bij de omroep misbruikte voor zijn eigen standpunten.

Naast De Nooijer was er ook Reinette Klever, die haar taken, waaronder de financiële administratie, zou hebben overgedragen aan haar dochter. Hoewel er hier geen smoking gun is, heeft het de schijn tegen — zeker als we kijken naar het patroon. Er werd verbetering beloofd na het vertrek van Karskens, terwijl we juist radicalisering en belangenverstrengeling in stroomversnelling zien.

Op 31 juli werd al gevraagd of Hitler eigenlijk wel een punt had met zijn strijd tegen de globalisten. Centrumpartij '86 werd als politieke partij voor minder verboden. Nu geven we lieden zoals Hans Janmaat geen hondenfluitje, maar een bazuin via de NPO. Anders vindt Rianne Letschert namelijk dat we ‘veranderen in Noord-Korea'.

Ik voel me oprecht bestolen wanneer ik gedwongen word om elke boreale faux-intellectuele hersenscheet die rechtstreeks uit de onderbuik opborrelt te financieren. Wanneer linkiewinkies gaan roepen dat belasting diefstal is, moet je het wel heel bont maken. Wij willen goede wegen, zorg, onderwijs, OV, nieuwe huizen, noem maar op. Als je ons in plaats van dit alles Nazipropaganda geeft, voelen we ons inderdaad bestolen.

Niet dat ik erop zit te wachten dat Musk het financiert, maar dit dient het publiek niet, dus hoort het niet thuis op de publieke omroep. Een democratie hoort naar de burger te luisteren, dus breng ik deze petitie onder de aandacht. Als Letschert niet wil dat we veranderen in Noord-Korea, moeten we haar ook de mogelijkheid geven om te luisteren naar de burger.

Wij hebben — met zijn allen — de afstandsbediening in handen en kunnen zorgen dat fascisme ongehoord blijft. Zo kunnen we tegen de stroom in zwemmen. Soms is de stekker eruit trekken de enige manier om een nachtmerrie te beëindigen. Snapte ons kabinet dat ook maar een keer. Enfin: ON! moet op off! Nu. Dat uilskuiken van Minerva is een koekoek die snel uit het nest gehaald moet worden, voordat hij de andere eieren uit het nest kiepert. Dat moeten we minister Letschert duidelijk maken.