Tante Theodora en de Cuck des Vaderlands Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 821 keer bekeken • Bewaren

Geachte sletten en sletinnen van jullie lieve moeders,

‘Cuck’ of ‘cuckold’ betekent oorspronkelijk gewoon: een man die opgewonden raakt doordat zijn partner — in zijn bijzijn — seks heeft met andere mannen. Het werd bovendien gebruikt als naam voor die specifieke pornofantasie.

Extreemrechts gebruikt het woord tegenwoordig vooral als scheldwoord voor mannen die zij als ‘zwak’ beschouwen. Ironisch genoeg heeft Thierry Baudet ooit Tom de Nooijer een ‘cuck’ genoemd, omdat hij hem — terecht — een hielenlikkende wezel vond.

En waarom is Tante Theodora het zowaar eens met die gymnasium-Goebbels? De Nooijer, de wannabe Pooijer, liet zich tijdens een privéreis in het pro-Russische Transnistrië fotograferen met een Adolfje Alfawolfje genaamd Marlon Uljee. Samen poseren ze met een Kalasjnikov en een pro-Russische vlag, doen ze schietoefeningen en verwijderen ze de foto pas nadat de Volkskrant vragen stelt.

Als wethouder met asiel- en vluchtelingenopvang in zijn portefeuille is dat toch een wonderlijk soort vaderlandsliefde. Je zou bijna zeggen dat hij staat te popelen om toe te kijken hoe zijn geliefde Nederland — met of zonder consent — door Vladimir Poetin wordt genaaid. Er is namelijk nog een staartje aan dit hele verhaal. Het is niet zomaar een schietbaan. Het is de schietbaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Rusland — aangezien Transnistrië een fopstaat is.

Vroeger dacht je bij een roebelhoer aan een lekker wijf dat je voor een habbekrats een leuke tijd bezorgde. Tegenwoordig zijn het kennelijk een stel schijnheilige kerknaapjes die zich als de pimp van Nederland willen opwerpen, terwijl ze Poetin en Trump als klanten zien.

Maar wees gerust, onze Cuck des Vaderlands heeft gereageerd: “Als christelijke conservatief afficheer ik mij vanzelfsprekend niet politiek met deze vlag met hamer en sikkel, dat moge duidelijk zijn.”

De term virtue signalling — ook in het Nederlands bekend als deugen — komt oorspronkelijk uit religiestudies. Lee Cronk beschreef hoe religieuze mensen woorden en rituelen soms gebruiken als middel tot manipulatie. Hier ‘virtue signalt’ Pooijer de Nooijer dat hij ‘natuurlijk geen communist’ is.

Alleen was dat helemaal niet de vraag, muppet. Poetin heeft het communisme allang ingeruild voor nationalisme, oligarchie en een autoritair regime. De vraag is of je bereid bent totalitaire politiek te accepteren zolang jouw eigen theocratische droom maar werkelijkheid wordt. Die SGP’er zit er namelijk nog steeds in.

Nederland moet van hen vooral Nederland blijven, zolang het maar niet het Nederland is van religieus pluralisme, seksuele vrijheid, vrouwenemancipatie, LHBTQ+-rechten, noem maar op. Dan moet alles wat Nederland juist Nederland maakt optyfen. Onze Cuck des Vaderlands kan de Taliban de hand schudden. Als ze hem daarna een baantje als minister van Zeden en Deugzaamheid aanbieden, zie ik hem er nog voor aan dat hij zijn CV opstuurt.

De oorspronkelijke cuck kijkt toe hoe een andere man zijn partner neukt. Onze Cuck des Vaderlands — Pooijer de Nooijer — kijkt liever toe terwijl Poetin zijn vaderland neukt: zolang hij zelf maar Nederland mag uithoereren en uitbuiten. Zoals Johan de Heer het opschreef: ‘Het eigen ik doden; zijn wil alleen.’

In volle verzeek'ring haalt Pooijer de Nooijer daar zijn vreugde uit. En wij mogen ons in alle volledigheid onderwerpen. Want de wil van de Cuck des Vaderlands is Gods wil. Wonderbaarlijk toch, hoe God altijd precies hetzelfde vindt als de man die namens Hem spreekt — en Hem nooit eens om wederhoor vraagt.

Als ik Jezus was, zou ik spontaan met tafels gaan gooien. Heeft onze Cuck toch een potje geluk dat ik Hem niet ben; dan kon hij zijn theocratische natte droom wel op zijn buik schrijven. Jezus kwam niet op aarde om de mens te onderwerpen, maar om ze vrij te maken. En die vrijheid ga jij niet van ons afpakken. Adieu — tot God, Cuck, mocht je die plek ooit bereiken.