Tante Theodora vertelt: Veur de Nazi-hooligans gien rode lijn, moar wohl een wit lijntje

Moi eem, Stadjers en Ommelanders, zet de koffie aan de kant en pak het motblik en de veger moar, want d’r ligt weer een stukkie stadse rommel uut Deventer op ’t platteland. Lientje van der Plas – of zal ’k zeggen Lijntje, dat klinkt zo lekker kneuterig naast Karrolaaijn – vindt dat geweld nog ’n keer beloond mout worden. Daor komp ellende van.

Caroline van der Plas van de BBB wil de relschoppers, die zaterdags in Den Haag de boel kort en klein sloegen, eigenlijk nog beloanen ok. In ’t Kamerdebat over dat fascistische gedonder kwam ze met ’n motie: stop alle asielzoekers. Zie je wat ze doet? Ze draait alles om. Niet de relmakers worden aangepakt, moar de mensen die der niks mit te maken hebben. Da’s toch gien wijsheid, man.

Toen de boeren hier in Grunnen het Provinciehoes zowat afbraken, kregen ze ook nog wat ze wolden. Ironisch, hè? De koning stao in de troonrede te preken dat we niet moeten polariseren, moar ondertussen buigen de populisten veur geweld uut eigen kring. En as ’t de oppositie is die demonstreert, ja, dan wurden het ineens allemoal criminelen.

In de Kamer lag pas nog ’n motie van Lidewij de Vos (FVD): Antifa as terroristische club bestempeln. Alles en ieder die zich onder die noemer tegen fascisme verzet, hup, in ’t terroristenhok. Nou, dat is niet niks heur. Met andere woorden: antifascisten worden geciminaliseerd, moar extreemrechtse relschoppers worden mit fluwelen handschoentjes behandelnd.

Amnesty schreef in 2022 al ’n rapport: Demonstratierecht onder druk. En wat bliekt? Gemeentes leggen steeds vaker onnodige verboden en strenge veurwaarden op, burgemeesters gooien d’r rap “openbare orde” tegenan, en de politie pakt soms nog wat harder uut as wies is. Dat is meten mit twee maten, en da’s gien best veur ’t vertrouwen in de democratie.

Veuraal bij klimaat- en antiracismeprotesten kriegen demonstranten boetes, gebiedsverboden of worden ze preventief van straat plukt. Nou, dat is toch gien zuivere koffie. Volgens Amnesty is dat niet allent tegen de Grondwet, moar ok tegen verdragen as ’t EVRM en ’t IVBPR. Kortom: ’t hart van ons demonstratierecht wordt nait anstonds, moar wel stiekem stukje bij beetje uut de bast sneden.

De Raad veur de rechtspraak waarschuwt dat ’t wetsveurstel om ’t “verheerlijken van terrorisme” strafbaar te moaken, ’n gevaarlijk paad is. ’t Overlapt met wetten die we al hebben, as opruiing en haatzaaien, en dreigt zo de vrijheid van meningsuuting onnodig dicht te knijpen. Straks kan puberaal gedoe of ’n felle politieke oetspraak al in de strafbank belanden. En dan komp de willekeur: wat in Grunnen as opruiing telt, kan in Rotterdam ineens “verheerlijken van terrorisme” wezen. Zo schoeft de grens elke keer weer wat verder op, en dat is gien gezonde koers veur ’n democratie.

En zo zie je hoe krom de wereld wezen kin: boeren die ’t Provinciehoes verbouwen kriegen heur zin, demonstranten tegen racisme of veur ’t klimaat worden wegzet as halve criminelen, en ondertussen wil de Kamer Antifa nog even in ’t terroristenhok duwen. Moar die hooligans, die zaterdags in Den Haag de boel kort en klein sloegen?