Boerocraat Caroline van der Plas wil gewelddadige rechtsextremisten belonen en pleit voor asielstop

Caroline van der Plas (BBB) wil de extreemrechtse relschoppers belonen die zaterdag in Den Haag vernielingen aanrichtten en geweld gebruikten. Ze diende tijdens het Kamerdebat over het fascistische geweld een motie voor een asielstop in.

Volgens de boerocraat zou haar motie om de gesneefde plannen van Marjolein Faber nieuw leven in te blazen, de problemen met extremisme kunnen oplossen. Dat ze daarmee precies deed waartegen de terrorismebestrijder NCTV waarschuwde – extreemrechts gedachtegoed normaliseren – waarschuwde, boeit Van der Plas niet.

“Hoe haalt u het in uw hoofd”, vroeg Jimmy Dijk van de SP. “Het is beschamend. U gaat hier veel en veel te ver.” Hij vertolkte daarmee het gevoel dat breed in de Kamer leeft. De linkse partijen en de ChristenUnie en CDA hadden geen goed woord over voor het populisme van Van der Plas. Vlak voor de verkiezingen probeert de BBB nog een paar kiezers weg te lokken bij de PVV.