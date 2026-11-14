Tante Theodora verbaast zich over het gore lef van Polder-Orbán Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 266 keer bekeken • Bewaren

Gegroet, poeseliewoeslies die door de VVD worden gegijzeld,



Dezelfde VVD die Tante eerder al ontmaskerde als de narcistische partner die een open relatie wil met huwelijkse voorwaarden, denkt nu eisen te mogen stellen. Na de eerdere gijzeling wil die narcistische kutpartij een extra rechtse partij erbij. Wie poeseliewoeslies gijzelt en vervolgens een ‘Beter Leven’-keurmerk eist voor de gijzelnemer, heeft van democratie niets begrepen. Ze hebben dus hun titel als Polder-Orbán dubbel en dwars verdiend.

Wisten jullie al dat er een ‘Beter Leven’-keurmerk voor fascisten bestond? Dat keurmerk luistert naar de naam JA21. De partij die ontstaan is toen Baudet openlijk antisemitisch werd. Dat zijn een beetje de Jared Taylors van het witte suprematisme, met wie Forum voor Democratie in 2017 een etentje had. Je weet wel: de man die van David Duke — een voormalig Grand Wizard van de KKK — op zijn flikker kreeg, omdat hij joden als ‘blank genoeg’ beschouwde.

Jared Taylor is dus net zo racistisch, maar handen af van de Joden, want Joden zijn in zijn wereldbeeld “ook blank”. Dat etentje weerhield Joost Eerdmans niet ervan om in 2020 lid te worden van Forum voor Democratie. Zo is JA21 ook een partij van mensen die omvolking, ras en IQ-praat prima vonden binnen de FvD, zolang het maar niet aan Joden werd gekoppeld. Moslims mogen untermensch zijn, maar met Joden hebben wij een geschiedenis. Dat zou slechte PR zijn en je geen ‘Beter Leven’-keurmerk voor fascisten opleveren.

JA21 is niet ontstaan, omdat haar oprichters plotseling ontdekten dat alle mensen gelijk zijn. Ze ontstond omdat de ontsporing van Baudet voor een deel van de FvD-top een politieke en reputatiekwestie werd. Kortom: Baudet kon zijn antisemitische muil niet houden.

De les die met name VVD’ers—en daarnaast andere rechtse mensen—uit de Holocaust trokken, is dat je Joden geen genocide moet aandoen. Misschien ook niet tegen Yezidi’s, als het zo uitkomt. Maar niet dat genocide überhaupt fout is. Dan ontkent de VVD gewoon de genocide, want het komt economisch niet uit.

Het is alsof je een kind leert dat hij niet zijn zusje mag slaan in plaats van dat slaan überhaupt niet mag. Zodra zijn zusje dan de klas verlaat, zijn alle andere kinderen fair game. Waar nazi’s vroeger beweerden dat de Joden een gevaar waren voor de ariër, beweren JA21-achtige lieden dat ‘buitenlanders’ dit nu zijn voor ‘blanke mensen’.

Dan zijn ze geen agressors meer, poeseliewoeslies. Dan zijn het mensen die zichzelf verdedigen. En ja — bij zelfverdediging vliegen er weleens tandjes door de lucht. Geweld is nooit leuk, maar anders ga jij eraan. Dit is ook hoe dierenleed wordt goedgepraat. Slachten is nooit leuk, maar… Dat het eigenlijk om mensen gaat die op de vlucht zijn, is niet meer relevant, want ‘de Nederlanders voelen zich bedreigd’.

En waag het eens dit soort angstgevoelens tegen te spreken, poeseliewoeslies. Dan ben jij naïef, misschien zelfs kwaadaardig. De angst die zij nu voelen door de propaganda komt behoorlijk overeen met hoe antisemitisme überhaupt kon verspreiden.

Maar Tante, linkse mensen horen toch empathisch te zijn? Zeker — empathie voor de angstige meerderheid betekent niet dat ze daarom slachtoffers mogen maken. Orwell wist dat al: in tijden van leugens is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. En de waarheid is dat de rijke kliek er voordeel bij heeft dat deze angst op mensen zonder macht is gericht. Je kunt rijk blijven zolang de aandacht gericht is op mensen die niets meer hebben.

Malcolm X mag bestaan als zwarte man die eigenlijk beter naar de vreedzame MLK had moeten luisteren, maar niet als moslim, die veel progressiever was dan menig Nederlander. King mag bestaan, maar niet als socialist. En zelfs de vreedzame dominee werd uiteindelijk vermoord door mensen die ‘zelfverdediging’ riepen, omdat propaganda hen bang had gemaakt voor wat ‘anders’ is.

Dus, leden van de coalitie: als jullie JA21 binnenhalen, halen jullie de 1-ster Beter Leven-variant van extreemrechts binnen. Het dier sterft nog steeds, maar het heeft heel misschien een iets fijner leven gehad. De slachtoffers merken het verschil niet. Die merken alleen dat de deur dichterbij komt.

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