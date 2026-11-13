Tante Theodora aanschouwt: Polder-Orbán eist een safespace van woke Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 313 keer bekeken • Bewaren

Geachte slachtoffers van een kabinet op ramkoers,

De Groningers die wachten op compensatie. De toeslagenouders die strijden om hun kinderen te mogen zien. De mensen die de kachel niet aan durven te zetten vanwege de hoge stookkosten.

De student met een burn-out die naast zijn studie hard moet werken, omdat hij net zoveel huur moet betalen voor een kamer als sommigen voor hun hele huis. De hardwerkende Nederlanders die meer belasting betalen, maar er minder voor terugzien. Alle andere groepen die ik nog niet heb genoemd, maar die zeker niet mogen ontbreken.

In plaats van dat de VVD in relatietherapie gaat, loopt ze leeg in de media. De partij wilde een open relatie met huwelijkse voorwaarden: zelf alle vrijheid, maar de partner moest wel aan de ketting blijven, die de VVD uiteraard dan lekker strak kan trekken.

Weten jullie al dat miljonairs ook mensen zijn? Dat legde Christianne van der Wal ons nog even uit bij Pauw & De Wit. Heel goed, Christianne! Daarom hoeven ze namelijk niet te leven als goden, terwijl de ander niet eens een menswaardig bestaan wordt gegund.

De VVD is volgens veel media wel erg zielig, hoor. De Telegraaf vraagt zich af of de VVD opstapt na de linkse machtsgreep. Een partij die een democratische meerderheid “een enorme afslag naar links” noemt en dreigt met een “fundamentele reset”, gedraagt zich als een wannabe Polder-Orbán: de uitkomst is alleen legitiem als de VVD hem heeft goedgekeurd.

Yesilgöz zei in haar HJ-schoolezing uit 2022 dat we ‘geschreven en ongeschreven afspraken’ moeten nakomen. De ongeschreven afspraak die zij nu verdedigt, is dat de VVD als kleinste coalitiepartij telkens het laatste woord heeft over alles. Een aanspraak is wat anders dan een afspraak, Dilan. Een afspraak is iets dat je samen vastlegt; een aanspraak is iets dat je achteraf opeist

Natuurlijk wist de VVD wel dat er gepraat werd. Ze werden helemaal niet ‘overvallen’. Een uitkomst mag niet bestaan zonder de zegen van de VVD, terwijl de partij zelf wel haar zin erdoor drukt. Het komt steeds weer neer op ongeschreven huwelijkse voorwaarden die alleen voor de partner gelden.

Luitjes, volgens het rekenvoorbeeld van de NOS gaat iemand met een vermogen van een miljoen euro en een rendement van 80.000 euro straks 200 euro extra belasting betalen. Onthoud dat goed, Groningers: de partij die u jarenlang liet wachten op compensatie, noemt € 200 extra belasting op een miljoenvermogen een "enorme afslag naar links". Om nou te doen alsof Karl Marx hoogstpersoonlijk de hypotheekkosten bij de Quote 500 komt afschrijven, is ook wel een kunst op zich.

Frits Wester vindt de VVD ook erg zielig en geeft bij RTL Nieuws aan dat de partij zich erg vernederd voelt. Oh jee, de partij met een partijleider die op de HJ-schoolezing uithaalde naar woke is erg gekwetst, jongens. Yesilgöz noemde ‘het recht om niet gekwetst te worden’ in 2022 ‘gevaarlijk’.

In 2026 blijkt het vooral een voorrecht dat zij voor zichzelf reserveert. Beste mensen, ik presenteer u: de partij die de jeugd van tegenwoordig — met name de studenten met geldstress — een stel verwende aanstellers vond. De grappen over havermatcha’s en safespaces kwamen te pas en te onpas aan bod, maar onthoud dat miljonairs ook mensen zijn.

Dan komen partijen met een oplossing, nadat er vanuit de coalitie zelf nogal wat bestuurlijk en parlementair kunst- en vliegwerk aan te pas is gekomen. Debatten die niet doorgaan, pogingen om politieke steun buiten de gebruikelijke parlementaire route te organiseren en vervolgens verontwaardigd zijn wanneer oppositiepartijen met coalitiepartners tot een compromis komen.

Dus, Groningers, toeslagenouders, mensen met stookkosten en studenten met geldstress, hardwerkende Nederlanders: jullie hebben geen ‘fundamentele reset’ nodig. Jullie hebben een overheid nodig die jullie vertrouwt in plaats van wantrouwt. Een overheid die scholen bouwt in plaats van gevangenissen. Een overheid die ondersteunt in plaats van spioneert en straft. Niet een overheid die je afblaft over gekwetstheid bij sociale en economische onzekerheid en vervolgens zelf het recht opeist niet gekwetst te worden.