Tante Theodora spoelt the Red scare door de plee Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 87 keer bekeken • Bewaren

“Girls, just wanna have fu—un! Oh, Girls just wanna have… Een beetje privacieeeeeeeee.” Godsamme, kunnen jullie mij niet eens alleen laten als ik met rollers in mijn haar luid voor de spiegel sta te blèren, terwijl ik make-up opdoe? Misschien moet ik me maar opsluiten in het toilet. Dan kan ik tenminste naar mijn eigen gezeik luisteren zonder pottenkijkers.

Weet je welke ervaring Tante Theodora nooit gaat beleven? De hele dag met gelijkgestemden op televisie mogen tetteren over hoe eenzijdig het debat is, terwijl je — zogenaamd — monddood wordt gemaakt door ‘de elite’. Niemand kaart aan dat je schrijft voor de grootste krant in de mainstreammedia — namelijk de Telegraaf — en knikt aandachtig mee. Heerlijk, toch?

Natuurlijk heb ik het hier over Wierd Duk, schatjes, maar laten we het gezellige woke-feestje wat breder trekken. NRC zocht samen met de Radboud Universiteit uit wie in september 2025 het vaakst mocht aanschuiven bij talkshows; Wierd Duk eindigde van de politieke duiders op de tweede plek — achter Amerikakenner Raymond Mens.

Ook valt op dat van de politieke partijen VVD en BBB in die maand de meeste spreektijd kregen. Het idee van de linkse media is dus een farce — al jaren. Want ook Dilan Yassgirlboss deed gezellig mee aan deze hetze. In haar HJ Schoo-lezing van 2022 waarschuwde ze voor ‘woke’, dat — hoe verrassend — helemaal uit de Verenigde Staten zou zijn overgewaaid.

Omdat een paar mensen genderneutrale toiletten wilden, worden we blijkbaar intellectueel — radicaal links — overgenomen door een land dat voor 2015 niet eens het homohuwelijk kende en nog steeds een minimumloon van 7,25 dollar heeft — dat in 17 jaar tijd geen enkele keer is verhoogd. Ja, het land met bijna de meeste klimaatontkenners wil ons vast ‘links indoctrineren’.

Weet je aan welke signalen je echt kunt zien dat Nederland — praktisch alles — van Amerika overneemt? Aan de Red Scare! Plaats een paar filmpjes online van linkse mensen die onaardig doen, en opeens is een meisje van twintig — met kort blauw haar, tatoeages en piercings — dat genderstudies doet gevaarlijker dan een Elmer Fudd met een baard en eyeliner, die gesponsord wordt door Peter Thiel.

Rutte begon in 2012 al over ‘een links blok’ en verdedigt nu Papa Trump alsof hij diens toyboy-twink is en Trump zijn sugardaddy. De mensen die denken dat we worden overgenomen door ‘extreemlinks D-666’ staan meestal niet stil bij hoe de overheid daadwerkelijk linkse mensen bespioneert.

Hier hebben we het TOOI voor: een politieel inlichtingenteam dat activisten volgt, fotografeert, informanten ronselt en zelfs politieke stickers op een magnetron registreert in een politiedossier. Deze politiestaat tegen blauwharige genderstudiestudentes moeten we natuurlijk ergens van betalen. Dus breken we ondertussen de verzorgingsstaat af om jullie ‘veilig te houden’.

Goede deal, toch? Dat vindt Jolande Withuis wel, want ‘woke baart haar meer zorgen dan inkomensongelijkheid’. Weer een stem uit de mainstream die ons blijkbaar wil laten geloven dat een genderneutraal toilet gevaarlijker is dan een lege koelkast.

Een meisje dat opgroeide in een streng communistisch gezin is het perfecte uithangbord tegen ‘woke’ en de ‘red scare’. Als je jeugd bestond uit geen knuffels en een vader die bloedserieus achter het schaakbord zat, is een genderneutraal toilet al snel een existentiële crisis.

Straks verdwijnt de rij voor de vrouwen-wc nog omdat we een dogma afschaffen. Maar Tante snapt het wel: als iedereen straks gewoon naar dezelfde wc mag, kun je tenminste niet meer doen alsof jouw eigen gezeik ideologisch superieur is.

Misschien is dat de bedoeling van deze hele Red Scare, lieve schatten. Terwijl we elkaar de hersens inslaan over wie er wel of niet op welke wc mag plassen, wie in Nederland mag verblijven, laat staan onderdak mag hebben, blijft de koelkast leeg. De echte Amerikaanse import is niet woke, maar de heksenjacht erop — gesteund door de mainstreammedia.

Maar geen nood! De enige minderheid die verantwoordelijk is voor deze onrust gaat toch niet aangewezen worden: de roofkapitalisten. Zoals James Talarico zei: "The only minority that is destroying America are the billionaires.”

In 2023 was 56% van het vermogen in Nederland in handen van 10% van de inwoners. Zelfs dit heeft Nederland uit Amerika geïmporteerd. Die buitenlandse invloed mogen we wel degelijk het land uitjagen. Niet omdat we tegen rijkdom zijn; wel tegen armoede.