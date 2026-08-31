De Telegraaf als vliegend vehikel voor de VVD Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 122 keer bekeken • Bewaren

Tante Theodora viert feest

Whieeeeeeeeeeeh, yes 8 meter! Oh, hoi lieverdjes! Jullie lievelingstante had vliegtuigjes gevouwen van de krant. Een jongen op straat moest van zijn Telegraaf af. Ik ben de beroerdste niet en verveelde me. Vandaar dat ik maar vliegtuigjes ging vouwen.

Over de inhoud van dat veredelde roddelblad gesproken: weet je waar Tante nou écht een hekel aan heeft? Orbánpraktijken! Zucht. Gaan we het weer over Forum voor Democratie hebben? Nee, popjes. De VVD! Jullie zal vast niet zijn ontgaan dat de begrotingsoverleggen weer zijn begonnen en dat de VVD wil dat iedereen meer gaat betalen, behalve de rijken . Logischerwijs wordt er stevige oppositie gevoerd, want anders gaat het land naar de vinketering.

Maar Tante vindt het opvallend dat Kamran Ullah — de hoofdredacteur van De Telegraaf — zijn krant behoorlijk fanatiek lijkt in te zetten om de VVD-leider een hart onder de riem te steken. Kamran is bestuurder geweest voor de VVD in Amsterdam-West , maar gaf ook trainingen bij de Haya van Somerenstichting . Gewoon toeval, toch?

Terwijl de coalitie zelf het nog niet eens is over de begroting, wijst Telegraafjournalist Wouter de Winther met zijn vingertje naar Jesse Klaver. De hoofdredactie van diezelfde krant lijkt te vinden dat partijbelang boven 'aan de slag voor Nederland' gaat, en gebruikt een plaatje van Bontenbal en Jetten om ons te lokken naar hun podcast . Alsof ze heel kinderlijk proberen aan te geven: ‘Dit zijn de daders!’ Gewoon toeval, toch? Toch?

Daarmee is de kous nog niet af. Ullah schuift ook nog aan bij zijn oude werkgever WNL , om nog even te zeggen: "We hebben geen premier Klaver. En zo gedraagt hij zich natuurlijk wel. Dit zijn mijn eisen en dit is het." Wij linkiewinkies zeiden niets, schat, maar als jij hem premierwaardig vindt, gaan we jou niet tegenspreken.

Nou, nou, die arme Dilan Yesilgöz moet — koste wat het kost — in het zadel gehouden worden, terwijl de kiezers haar al met bosjes verlaten . Zo wordt oppositie voeren wel erg makkelijk. De Telegraaf helpt ons met alle liefde mee. Theodora zag zelfs deze plottwist niet aankomen, maar ze gaat Kamran geen strobreedte in de weg leggen.

Kijk, als je op een dag een klootzak tegenkomt, ben je een klootzak tegengekomen. Als je twee klootzakken op een dag tegenkomt, heb je gewoon pech die dag. Als iedereen een klootzak is, misschien ben jij dan wel die klootzak. Wat de Telegraaf doet, lijkt — verdacht veel — op indoctrineren. Kritische stemmen worden neergezet als landverraders en de eigen partij met fluwelen handschoenen wordt behandeld.

VVD wilde dat Geert Wilders de banden met Orbán verbreekt . Het is namelijk een schande als een politieke partij een krant gebruikt om zijn propaganda te verkondigen. Straks heb je nog concurrentie! Misschien begrijpt de partij iets te goed waarom een oud-VVD’er zich thuis zou voelen bij Victor Orbán. Tante zou niet durven te beweren dat liberalen opvallend illiberaal zijn. Ze kijkt gewoon naar een patroon. Dat is in een democratie niet verboden, toch? Toch? Toch?

Jullie Tante kan nu wel afsluiten met een gevat grapje over Fortuynistische Güllshit , Vastgoed-Mata Hari’s of de rottende gft-bak van Dukh , maar dan maak ik te veel woorden vuil aan dat propagandavod. Zolang je er geen cent aan hebt uitgegeven, kun je er beter vliegtuigjes van vouwen. Dan levert die krant tenminste échte entertainment op, in plaats van al die opgewarmde roddels en partijkleurige onzin.

Let’s go, lieverdjes! Whieeeeeeeeeh! Kak! Die stortte direct neer… Jammer dan! Hoe slecht deze ook vloog: hij had nóg steeds meer opwaartse kracht dan de propaganda die erin stond. Maar ach, Tante vouwt gewoon een nieuw exemplaar. Misschien moet ik bij zo’n veredeld roddelblad ook geen hoogvliegers verwachten, toch?